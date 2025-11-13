Τσιάρας: Αντιμετώπιση των παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην τεθεί σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων

«Δεν πρέπει να τεθεί σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, παραπέμποντας στα δύο action plan που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και οφείλουν να εφαρμοστούν, για την αντιμετώπιση των παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός, όπως είπε ο κ. Τσιάρας, είναι ο λόγος των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Προηγουμένως, τρεις πολιτικοί αρχηγοί που ανέβηκαν στο βήμα της ολομέλειας, οι κκ Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Βελόπουλος, αναφέρθηκαν στις καθυστερήσεις των πληρωμών και ζήτησαν από τον παριστάμενο υπουργό να δώσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα πότε θα πληρωθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

«Από την πρώτη στιγμή, απευθύνθηκα με απόλυτη ειλικρίνεια στο Σώμα και έχω αναφέρει ότι υπάρχουν δύο έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας επισημαίνουν ότι αν δεν υιοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο ελέγχου, αν δεν υλοποιήσουμε τα σημεία στα οποία έχουμε συμφωνήσει με το action plan, που αφορούν σε έναν άλλο Οργανισμό, όχι στον ΟΠΕΚΕΠΕ που γνωρίζαμε, θα υπάρξει διακινδύνευση στη ροή των ευρωπαϊκών πόρων» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατέθεσε στην ολομέλεια τις δύο επιστολές της ΕΕ.

«Προφανώς δεν θέλετε να σας ξαναμιλήσω για τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα προβλήματα και από πότε καταγράφονται, διότι αυτή είναι μια συζήτηση, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εξαντλημένη. Η ανάγκη για την πατρίδα μας είναι να δημιουργήσουμε τη συνθήκη που δεν θα τεθεί σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Για να συμβεί αυτό, ο ΟΠΕΚΕΠΕ υλοποιεί δύο action plan αυτή τη στιγμή. Είναι σχέδια δράσης τα οποία έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να υιοθετηθούν έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Αυτός είναι και ο λόγος των καθυστερήσεων. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτή την αίθουσα ο οποίος να πιστεύει ότι ο ελληνικός πρωτογενής τομέας μπορεί να επιβιώσει χωρίς τη ροή των κοινοτικών πόρων. Άρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να ξέρουμε ότι εδώ κάνουμε μια πραγματικά δύσκολη προσπάθεια, κάνουμε μια εθνική προσπάθεια, κάνουμε μια μεταρρύθμιση η οποία ενδεχομένως δεν έχει ξαναγίνει να αλλάξουμε συνολικά το μοντέλο πληρωμών, ένα μοντέλο υιοθετημένο από την πρώτη στιγμή που έγινε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να προσαρμοστούμε σε ένα μοντέλο συμφωνημένο με την ΕΕ, βάζοντας κανόνες διαφάνειας», είπε ο κ. Τσιάρας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφερόμενος στα μέτρα για την επιζωοτία της ευλογιάς που πλήττει ένα μεγάλο κομμάτι της κτηνοτροφίας, είπε ότι με την ΠΝΠ υλοποιούνται μέτρα που σε αυτή τη δύσκολη περίοδο θα στηρίξουν τους κτηνοτρόφους, είναι μέτρα χωρίς πολιτική κατεύθυνση αλλά μέτρα αποκλειστικά για να στηρίξουν τον Έλληνα κτηνοτρόφο. Σε σχέση με τον προβληματισμό που διατυπώνεται για τον εμβολιασμό, ο κ. Τσιάρας είπε ότι αφενός «σε επιστημονικό επίπεδο, ο παράνομος εμβολιασμός πυροδοτεί νέα κρούσματα», αφετέρου «οι χώρες που εμβολίασαν, δεν βγήκαν ποτέ από την κατάσταση της ευλογιάς και δεν είχαν καμία τύχη στην εξαγωγή των δικών τους γαλακτοκομικών προϊόντων». Στο σημείο αυτό υπενθύμισε όσα προβλέπει ο Κανονισμός 361 της ΕΕ (άρθρο 14 παρ.1) που ορίζει ότι κατά την εφαρμογή προληπτικού εμβολιασμού, η αρμόδια αρχή απαγορεύει τη μετακίνηση εμβολιασμένων ζώων από την εγκατάσταση όπου εμβολιάστηκαν και τη μετακίνηση προϊόντων εμβολιασμένων ζώων. «Αναλάβετε την ευθύνη σας. Πείτε μου ότι υπάρχει ένας τρόπος όλα αυτά να ξεπεραστούν και θα σας κατανοήσω απολύτως», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ