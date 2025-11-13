Τουρκία: Σάλος από τα μηνύματα του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα με τον Επστάιν – «Στείλε μου μια φωτογραφία με το παιδί»

Ένα μάλλον ενοχλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα που ήρθε στην δημοσιότητα ως μέρος των 20.000 σελίδων εγγράφων που δημοσίευσε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τετάρτη, αποκάλυψε μια φιλική σχέση μεταξύ του Τζέφρι Επστάιν και του Τομ Μπάρακ, που ήταν επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων και ο οποίος σήμερα υπηρετεί ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Οι Ρεπουμπλικανοί της Επιτροπής της Βουλής δημοσιοποίησαν τα αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν, αφού νωρίτερα την ίδια μέρα οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής δημοσίευσαν μια σειρά από ενοχοποιητικά email μεταξύ του αποθανόντος σεξουαλικού εγκληματία και του δημοσιογράφου Michael Wolff, σύμφωνα με τo Huffpost.

Στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Επστάιν ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο γνώριζε για την παρέλαση νεαρών και ανήλικων κοριτσιών που εκείνος εκμεταλλευόταν σεξουαλικά, αλλά είχε περάσει και «ώρες» με ένα από αυτά.

Η πρόσφατα δημοσιευμένη συλλογή εγγράφων περιέχει πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του Επστάιν και διαφόρων επαφών του, όπως ο οικονομολόγος Larry Summers. Όπως τον Μάρτιο του 2016, ο Επστάιν έστειλε email στον Τομ Μπάρακ, που έλεγε: «Στείλε φωτογραφίες σου με το παιδί. — Κάνε με να χαμογελάσω».

Από το έγγραφο δεν είναι σαφές σε ποιο παιδί αναφερόταν ο Επστάιν. Το μήνυμα ήρθε αφού ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα είπε στον Μπάρακ ότι λάμβανε «πολλές κλήσεις» σχετικά με τη φιλία του με τον Τραμπ — στις οποίες ο Επστάιν είπε ότι δεν απαντούσε — και αφού ο Μπάρακ πρότεινε ότι αυτός και ο Επστάιν θα έπρεπε να «συζητήσουν».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του HuffPost για σχόλιο.

Τον Απρίλιο του 2025, ο Τομ Μπάρακ διορίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία. Οι σεξουαλικές κακοποιήσεις στις οποίες εμπλεκόταν ο Επστάιν είχαν γίνει πλήρως γνωστές, ως το 2016. Έτσι καταδικάστηκε και μπήκε στην φυλακή.

Εξέτισε περίπου ένα χρόνο φυλάκισης στη Φλόριντα, αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση μιας 14χρονης κοπέλας που είχε προσλάβει ως «μασέρ» και την οποία πλήρωνε με μετρητά.

Δεν είναι σαφές πώς ο Επστάιν συνέχισε να κακοποιεί νεαρές γυναίκες και ανήλικα κορίτσια για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αν και τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη βοηθούν να κατανοήσουμε το τεράστιο δίκτυο πλούσιων ή επιφανών γνωστών του στους οποίους μπορούσε να απευθυνθεί.

Ο Τραμπ αντέδρασε στην αποκάλυψη των αρχείων εξαγριωμένος εναντίον των Ρεπουμπλικάνων στην επιτροπή της Βουλής.

«Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να ξαναφέρουν στην επιφάνεια την απάτη του Τζέφρι Επστάιν, επειδή θα κάνουν τα πάντα για να αποσπάσουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα πήγαν με το κλείσιμο της κυβέρνησης και τόσα άλλα θέματα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα».

Η δράση του Επστάιν

Στην Τουρκία τα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται πλέον στο μέιλ του Επστάιν προς τον Μπαράκ. Το OdaTV αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρώην επενδυτής, ο οποίος δικαζόταν για σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων κοριτσιών κάτω των 18 ετών, εκ των οποίων η μικρότερη ήταν 14 ετών, και για δημιουργία δικτύου πορνείας, βρέθηκε νεκρός στο κελί του στις φυλακές Manhattan Metropolitan Central της Νέας Υόρκης στις 10 Αυγούστου 2019.

Ο Τομ Μπαράκ, επίσης επενδυτής πριν διοριστεί στην Άγκυρα, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Τουρκία, καθώς είναι γνωστός για τις φιλοτουρκικές του απόψεις.

Στα αποκαλυφθέντα αρχεία της υπόθεσης του Επστάιν, περιλαμβάνονταν διάσημα ονόματα όπως ο Πρίγκιπας Άντριου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο πρώην Ισραηλινός πρωθυπουργός Εχούντ Μπαράκ, ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ, ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι, ο τραγουδιστής Μάικλ Τζάκσον, ο ταχυδακτυλουργός Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς και ο πρώην κυβερνήτης του Νέου Μεξικού, Μπιλ Ρίτσαρντσον.