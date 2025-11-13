Λάρισα: Συγκέντρωση κτηνοτρόφων έξω από το πολιτικό γραφείο του Χρήστου Κέλλα – Έριξαν γάλα στον δρόμο – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Λάρισα: Συγκέντρωση κτηνοτρόφων έξω από το πολιτικό γραφείο του Χρήστου Κέλλα – Έριξαν γάλα στον δρόμο – ΒΙΝΤΕΟ

Kτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα, στη Λάρισα, ζητώντας συνάντηση με τον ίδιο και φωνάζοντας «είστε ανεπιθύμητοι».

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, αυτοκινητοπομπή κτηνοτρόφων έφτασε με πορεία στο κέντρο της Λάρισας και συγκεκριμένα εγώ από το γραφείου του υφυπουργού.

Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν αποζημιώσεις για να φτιάξουν τα κοπάδια τους. «Δεν ζητάμε απλά χρήματα, εμείς θέλουμε τα ζώα που μας θανάτωσαν πίσω». Παράλληλα, φώναξαν κατά της κυβέρνησης χαρακτηρίζοντας ως «ανεπιθύμητους, τον κ. Τσιάρα, τον κ. Κέλλα και τον κ. Μητσοτάκη», ενώ κάλεσαν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους «γιατί ο πρωτογενής τομέας καταρρέει».

Στη συνέχεια προσπάθησαν να προσεγγίσουν το γραφείο, ενώ ο ζήτησαν από τον υφυπουργό να τους συναντήσει. Μάλιστα οι κτηνοτρόφοι έριξαν συμβολικά γάλα στον δρόμο έξω από το γραφείου του κ. Κέλλα.

19:29 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

19:08 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

18:39 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

18:20 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

