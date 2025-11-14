Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό: Περίπου δύο μήνες εκτός ο Κυριακόπουλος

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Γιώργος Κυριακόπουλος

«Πλήγμα» αποτελεί για τον Παναθηναϊκό ο τραυματισμός του Γιώργου Κυριακόπουλου στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (9/11) με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, καθώς ο διεθνής αριστερός μπακ υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού» στις αρχές του 2026.

Δεδομένου ότι το οστικό οίδημα του 29χρονου άσου είναι ένας… δύσκολος τραυματισμός, θα γίνει μια πολύ προσεκτική διαχείριση και ο παίκτης θα ακολουθήσει το πρόγραμμα που απαιτείται, για να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του, ενώ δεν θα υπάρξει κάποια προσπάθεια να επισπευθεί η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πράσινων» προτού να είναι απόλυτα έτοιμος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέες προσεγγίσεις για τη μείωση βλάβης από το κάπνισμα – Εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση

Επείγουσα προειδοποίηση του ECDC για τον RSV: Αυξημένος κίνδυνος για τα βρέφη ενόψει του χειμώνα

Πιερρακάκης στο Bloomberg: Στόχος το ελληνικό χρέος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2030

Κορκίδης: Η «Black Friday» της ελληνικής αγοράς απειλείται από τα κινεζικά e-shops – Τι λένε οι έμποροι για τη φορολόγηση μ...

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να μοιραστείτε αμέσως τον κωδικό Wi-Fi σας με αυτό το απλό κόλπο
περισσότερα
13:39 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα ως τεχνικό διευθυντή – Υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028

Οριστικοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11) η πρόσληψη του Μιγκέλ Άνχελ Κορονα στη θέσ...
12:06 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Συγκλονίζει η Μάριον Τζόουνς: «Τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή» – Δείτε το βίντεο

Η άλλοτε ταχύτερη γυναίκα του κόσμου, Μαριόν Τζόουνς, συγκλονίζει ξανά, όχι για τις επιδόσεις ...
11:33 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Κολομβία: Ποδοσφαιριστές ξάπλωσαν στο χορτάρι ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας

Περισσότεροι από 170 Κολομβιανοί ποδοσφαιριστές… ξάπλωσαν στο γήπεδο πριν από τους αγώνε...
11:11 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Γεύμα… νίκης στη Μαδρίτη – Ο Ερνανγκόμεθ κέρασε μπέργκερ τους συμπαίκτες του μετά το 87-77

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετέτρεψε τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη σε… φαγοπότι, κερν...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα