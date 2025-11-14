Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε καθηγητής για σεξουαλική παρενόχληση – Τον κατηγορούν τέσσερις μαθήτριές του

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

σεξουαλική επίθεση

Καθηγητής λυκείου στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε τελεσίδικα σε φυλάκιση 12 μηνών με 3ετή αναστολή. Το κατηγορητήριο περιελάμβανε καταγγελίες από τέσσερις μαθήτριές του για χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου χαρακτήρα.

Η καταγγελία για χειρονομίες και χυδαία σχόλια

Συγκεκριμένα, το κατηγορητήριο περιελάμβανε καταγγελίες από τέσσερις μαθήτριές του, στις οποίες κατά τη δικογραφία «απηύθυνε χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου χαρακτήρα», τη σχολική περίοδο 2020/21.  Οι καταγγέλλουσες κατέθεσαν στο δικαστήριο, περιγράφοντας, ανάλογα με την περίπτωση, περιστατικά με «θωπείες» σε ευαίσθητα σημεία του σώματος και «χυδαία σχόλια» σεξουαλικού περιεχομένου.

Στην απολογία του, ο 59χρονος καθηγητής – γυμναστής, αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για «παρεξήγηση» και καταγγελίες που επινοήθηκαν για να στηρίξουν την κατάληψη που είχε ξεκινήσει στο συγκεκριμένο σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Η δευτεροβάθμια ποινή είναι μειωμένη κατά 5 μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση, όταν οι δικαστές του είχαν αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

