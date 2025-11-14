ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή άλλος ένας κατηγορούμενος για παράνομες επιδοτήσεις

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ακόμη ένας κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Της Άννας Κανδύλη 

Πρόκειται για τον 40ο εμπλεκόμενο στην συγκεκριμένη υπόθεση που αποκαλύφθηκε πριν λίγες ημέρες και ο οποίος συνελήφθη με βάση ένταλμα που εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Ο κατηγορούμενος, στον οποίο αποδίδεται σημαντικός ρόλος στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, απολογήθηκε χθες για επιδοτήσεις που φέρεται να έχει λάβει παρανόμως.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα για την υπόθεση αυτή, η οποία αποτελεί την πρώτη εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν προφυλακιστεί 14 κατηγορούμενοι.

