Αττική: Συνελήφθη 40χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος φορτηγό, ενεπλάκη σε τροχαίο και εγκατέλειψε το σημείο – Διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα 

Από αστυνομικούς του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής συνελήφθη, βραδινές ώρες της 13 Νοεμβρίου 2025, 40χρονος οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, ο 40χρονος κινούμενος με φορτηγό στον επαρχιακό δρόμο Πάχης – Μεγάρων ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών στα ανωτέρω οχήματα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Κληθέντες αστυνομικοί του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και όπως προέκυψε του είχε ανακληθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ακόμα, σε έλεγχο αλκοολομέτρησης του 40χρονου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 1,70 mg/l.

Στον ανωτέρω οδηγό επιπρόσθετα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.