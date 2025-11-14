Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: «Έκανα μια επέμβαση, είμαι στο νοσοκομείο» – Η αποκάλυψη της influencer

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/papadopoulou_evridiki

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11), αποκάλυψε με μία ανάρτησή της στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, πως βρίσκεται στο νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα, η influencer επανήλθε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εξηγήσει στους ακολούθους της τον λόγο της νοσηλείας της.

Συγκεκριμένα, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου αρχικά δημοσίευσε μία φωτογραφία της, με την μορφή του Instagram story, στην οποία την βλέπουμε ξαπλωμένη στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου.

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου

Νωρίς το βράδυ, η αγαπημένη influencer προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα, αυτή την φορά κοινοποιώντας ένα βίντεο. Σε αυτό, θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για το ενδιαφέρον που έδειξε, ενώ αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε μία επέμβαση και όλα πήγαν καλά.

«Παναγία μου, πόσα μηνύματα έχετε στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι καλά. Έκανα μια επέμβαση, είμαι στο νοσοκομείο, θα κάτσω εδώ απόψε το βράδυ. Όλα πήγαν καλά, μην ανησυχείτε, μου έχετε στείλει πολλά μήνυμα και ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε, είναι κάτι περαστικό», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου είπε ότι: «Για να αισιοδοξούμε και να λέμε τα καλά της υπόθεσης, όταν είσαι μάνα με ένα μωρό παιδί που ξυπνάει και 11 φορές τη νύχτα, και δεν κοιμάσαι καθόλου, είναι και μια καλή ευκαιρία να κοιμηθώ σήμερα εδώ ωραία. Να πάρω και τις ενυδατώσεις μου με τους ορούς, θα διαβάσω και ένα βιβλίο που μου έφερε ο άνδρας μου και όλα θα πάνε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να χαμογελάτε».

