Μάριος Αθανασίου: Η εξομολόγηση για τον πατέρα του – «Έχουμε πολύ τυπικές σχέσεις»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μάριος Αθανασίου

Ο Μάριος Αθανασίου κάθισε στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, ανάμεσα σε άλλα μίλησε για την προσωπική του ζωή και τον πατέρα του. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι έχει πολύ τυπικές σχέσεις με τον γονέα του, και το συγκεκριμένο θέμα το έχει «τακτοποιήσει» μέσα του, χωρίς να χρειάζεται εξηγήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μάριος Αθανασίου είπε για την σχέση με τον πατέρα του: «Έχουμε πολύ τυπικές σχέσεις με τον πατέρα μου. Το αν φτιάχνονται αυτά, έχει να κάνει με την εξέλιξη του καθενός προσωπικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος κανόνας σε αυτό. Το πότε θα έρθει το στάδιο της κατανόησης, της αποδοχής, της συγχώρεσης ίσως ή της διάθεσης του να το προσεγγίσεις ξανά, είναι τελείως προσωπική διαδρομή του καθενός. Έχω βάλει μια τελεία!».

«Το έχω “τακτοποιήσει”, απλώς δεν χρειάζομαι πια εξηγήσεις. Όχι εγωιστικά, μπορεί και λίγο… Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό. Προσπαθείς, δικαιολογείς και συγχωρείς τους ανθρώπους, ό,τι έχουν πράξει, σε οποιοδήποτε επίπεδο, δηλαδή και στα πολύ πιο κακά πράγματα. Τα κατανοείς, τα δικαιολογείς, μπορεί να μην τα αποδέχεσαι. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό», εξήγησε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι πραγματική η αγάπη που έχετε με τον σύντροφό σας; 8 τρόποι να το καταλάβετε

Νέες προσεγγίσεις για τη μείωση βλάβης από το κάπνισμα – Εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση

ΑΠΔ: Επιστολή φοροτεχνικών προς τον e-ΕΦΚΑ – Τι αναφέρει

Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αριθμό στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:27 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Αλέξανδρος Πιεχόβιακ για την ερωτική σκηνή στις «Σέρρες»: «Μας προστάτεψαν πάρα πολύ, υπήρχε σεβασμός»

Το πρωί της Παρασκευής (14/11) ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Φώτη Σε...
18:22 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Δήμητρα Στογιάννη: «Φοβάμαι ότι όλα τα παιδιά των ηθοποιών…»

Την Δήμητρα Στογιάννη υποδέχτηκε σήμερα ο Κρατερός Κατσούλης στο «Νωρίς Νωρίς». Η αγαπημένη ηθ...
17:15 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Θάνος Κιούσης: Η εξομολόγηση για τα παιδιά του – «Υπάρχουν φορές που βγαίνω έξω από τα ρούχα μου…»

Ο Θάνος Κιούσης το πρωί της Παρασκευής (14/11) κάθισε στον καναπέ της εκπομπής του Γιώργου Λιά...
17:10 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Σταρόβας: Το Rock που δεν ξεχάσαμε…

Ο Δημήτρης Σταρόβας δημιουργεί το συγκρότημά του, τους “Starovas Band” και μαζί ξεκινούν τις σ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα