Μάριος Αθανασίου: Η εξομολόγηση για τον πατέρα του – «Έχουμε πολύ τυπικές σχέσεις»

Ο Μάριος Αθανασίου κάθισε στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, ανάμεσα σε άλλα μίλησε για την προσωπική του ζωή και τον πατέρα του. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι έχει πολύ τυπικές σχέσεις με τον γονέα του, και το συγκεκριμένο θέμα το έχει «τακτοποιήσει» μέσα του, χωρίς να χρειάζεται εξηγήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μάριος Αθανασίου είπε για την σχέση με τον πατέρα του: «Έχουμε πολύ τυπικές σχέσεις με τον πατέρα μου. Το αν φτιάχνονται αυτά, έχει να κάνει με την εξέλιξη του καθενός προσωπικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος κανόνας σε αυτό. Το πότε θα έρθει το στάδιο της κατανόησης, της αποδοχής, της συγχώρεσης ίσως ή της διάθεσης του να το προσεγγίσεις ξανά, είναι τελείως προσωπική διαδρομή του καθενός. Έχω βάλει μια τελεία!».

«Το έχω “τακτοποιήσει”, απλώς δεν χρειάζομαι πια εξηγήσεις. Όχι εγωιστικά, μπορεί και λίγο… Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό. Προσπαθείς, δικαιολογείς και συγχωρείς τους ανθρώπους, ό,τι έχουν πράξει, σε οποιοδήποτε επίπεδο, δηλαδή και στα πολύ πιο κακά πράγματα. Τα κατανοείς, τα δικαιολογείς, μπορεί να μην τα αποδέχεσαι. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό», εξήγησε στη συνέχεια ο ηθοποιός.