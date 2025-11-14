Δημήτρης Σταρόβας: Το Rock που δεν ξεχάσαμε…

Ο Δημήτρης Σταρόβας δημιουργεί το συγκρότημά του, τους “Starovas Band” και μαζί ξεκινούν τις συναυλίες τους από τη μουσική σκηνή που αγάπησε το ελληνικό rock, το ιστορικό Κύτταρο, παρουσιάζοντας το project “Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε”: ένα “Rock party” γεμάτο ήχους, μνήμες και ενέργεια από τις δεκαετίες που όρισαν μια ολόκληρη γενιά -την δική του- αλλά και τους νεότερους…

Από τον Πουλικάκο και τον Σιδηρόπουλο μέχρι τους Led Zeppelin και τους Deep Purple, οι διαδρομές είναι ηλεκτρικές και απρόβλεπτες.

Η κιθάρα του Σταρόβα, οι φίλοι και συνοδοιπόροι του επί σκηνής, το χιούμορ και η συγκίνηση, συνθέτουν ένα live που δεν είναι απλώς συναυλία – είναι Rock εμπειρία, με την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει κάθε εμφάνισή του.

Σε κάθε συναυλία θα υπάρχουν συμμετοχές – έκπληξη που ο Δημήτρης θέλει να τις κρατήσει “μυστικές” ώστε να υπάρχει το ζητούμενο «σασπένς» ως μέρος της παράστασης…

Παίζουν οι:

Τύμπανα: Στέφανος Δημητρίου

Μπάσο: Γιάννης Γρηγορίου

Πλήκτρα: Νίκος Σάλτας

Κιθάρες: Δημήτρης Καρασούλος

Επιμέλεια ήχου: Μιχάλης Αλεξάκης

Επιμέλεια Παραγωγής: Τάκης Μουζάκης

Χορηγός Επικοινωνίας: Rebel 105,2 www . rebelfm . gr

📅 Ημερομηνία

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

🕤 Ώρα έναρξης: 21:30 – Οι πόρτες ανοίγουν από τις 20.30΄

📍 Κύτταρο Live Club, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα τηλ. 21 0822 4134 www . kyttarolive . gr

🎟️ Εισιτήρια: more.com

🎶 Δημήτρης Σταρόβας

Μουσικός, ηθοποιός και ερμηνευτής με βαθιές ροκ ρίζες, ο Δημήτρης Σταρόβας έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη μουσική, στο θέατρο και στην τηλεόραση.

Με πολυετή παρουσία στους «Άγαμους Θύτες», συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες (Λ. Μαχαιρίτσα, Ν. Παπάζογλου κ.ά.) και πλήθος εμφανίσεων στη σκηνή και στην δισκογραφία, συνεχίζει να υπηρετεί με πάθος το rock που μεγάλωσε γενιές — πάντα με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, τον αυτοσαρκασμό και την αγάπη για τη μουσική.

