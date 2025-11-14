Αλέξανδρος Πιεχόβιακ για την ερωτική σκηνή στις «Σέρρες»: «Μας προστάτεψαν πάρα πολύ, υπήρχε σεβασμός»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλέξανδρος Πιεχόβιακ
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon

Το πρωί της Παρασκευής (14/11) ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά. Ο ταλαντούχος ηθοποιός  αναφέρθηκε στον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά «Σέρρες», καθώς και στην ερωτική σκηνή που είχε στο σίριαλ με τον πρωταγωνιστή της δεύτερης σεζόν, τον Γιώργο Ζυγούρη.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την ερωτική σκηνή, ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ εξήγησε πως: «Με άγχωσε νομίζω μόνο στο σημείο του να ανταπεξέλθουμε σε αυτούς τους ρόλους. Δηλαδή να πούμε την αλήθεια αυτών των ρόλων, να πούμε την αλήθεια αυτής της ιστορίας, να μην φανούμε πάνω από την ιστορία ή πάνω από την στιγμή. Δηλαδή να έχει αυτή την ειλικρίνεια και αυτή την αλήθεια, για τον έρωτα αυτών των ανθρώπων.

Ο Σταμάτης Πατρώνης, που μας σκηνοθέτησε, ήταν τρομερά προστατευτικός και γλυκός. Με τον Ζυγούρη, που τον υπεραγαπώ, ήταν από τις καλύτερες συνεργασίες που είχα μέχρι τώρα. Δηλαδή σαν άνθρωπος, σαν συνεργάτης, ήταν εκεί. Άρα δεν είχαμε να φοβηθούμε κάτι. Μας προστάτεψαν πάρα πολύ και κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Υπήρχαν συγκεκριμένα άτομα μέσα, υπήρχε πάντα σεβασμός. Ήταν μόνο καλά και επαγγελματικά για να μπορέσουμε και εμείς να νιώσουμε άνετα. Κάναμε τη σκηνή αρκετές φορές, δεν ήταν μία φορά».

Ακόμα, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι: «Οι “Σέρρες” μου έχουν αφήσει κάτι πολύ γλυκό. Μου έχουν αφήσει σίγουρα πολύ όμορφες αναμνήσεις, κάπως καταλαβαίνω πώς θέλω να γίνονται τα πράγματα. Από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε για την ανάγνωση, που έτρεμα, είχα άγχος, λέω “τι ωραία”. Ήταν όλοι τόσο προστατευτικοί και γλυκείς απέναντί μας»

