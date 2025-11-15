Γλυκά Νερά: 16χρονος έπεσε θύμα αρπαγής και ξυλοδαρμού από έμπορο ναρκωτικών – Τον ανάγκαζε να κάνει το «βαποράκι»

Μία σύνθετη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών διερευνά η Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής, ύστερα από την καταγγελία ενός 16χρονου ότι έπεσε θύμα αρπαγής και ξυλοδαρμού από έναν έμπορο ναρκωτικών και τους συνεργούς του, στα Γλυκά Νερά.

Ο ανήλικος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως τα μέλη της συμμορίας τον είχαν προσεγγίσει, όπως και άλλους ανήλικους και τον είχαν εξαναγκάσει να πουλήσει σε άλλους ανήλικους, ποσότητα κάνναβης που του έδωσαν και να τους επιστρέψει τα χρήματα από τις πωλήσεις, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

Εκείνος, όπως ισχυρίστηκε δεν ήθελε και πέταξε την κάνναβη. Εκείνοι στη συνέχεια του ζητούσαν τα χρήματα και προχώρησαν στην αρπαγή του. Για τον 20χρονο «εγκέφαλο» έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης καθώς στις Αρχές ήταν γνωστός και για άλλες παράνομες πράξεις, ενώ ως προς το θύμα, πιστεύουν, ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν «στρατολογήσει» ανήλικους που τους έβαζαν να διακινούν για εκείνους ποσότητες κάνναβης σε άλλους ανήλικους και πως εκείνος αυτό δεν το παραδέχεται για να μην βρεθεί και εκείνος αντιμέτωπος με κατηγορίες.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, όπως διηγήθηκε στους αστυνομικούς το θύμα, αρχικά ο 20χρονος προσέγγισε τον ανήλικο στα μέσα του Οκτωβρίου και του έδωσε μισό κιλό χασίς για να το πουλήσει και να του δώσει τα χρήματα εντός 15 ημερών.

Εκείνος δέχτηκε και αφού πήρε την σακούλα με τα ναρκωτικά, κατά δήλωσή του, επειδή φοβήθηκε, την πέταξε σε ένα κάδο απορριμμάτων. Έπειτα από μία εβδομάδα ο διακινητής ζήτησε από τον ανήλικο μέρος από τα χρήματα, που στο σύνολό τους ήταν 2.000 ευρώ, το οποίο και έδωσε.

Στις 9 Νοεμβρίου ο διακινητής επικοινώνησε εκ νέου με τον ανήλικο και του ζήτησε και το υπόλοιπο ποσό. Όπως ανέφερε ο ανήλικος στους αστυνομικούς, βρέθηκαν σε μία καφετέρια στην περιοχή των Γλυκών Νερών μαζί με ένα ακόμη άτομο που είχε μαζί του ο έμπορος.

Ο ανήλικος του είπε ότι θα του δανείσει το ποσό ένας φίλος του και μαζί πήγαν στο σπίτι του φίλου του, πλην όμως εκείνος έλειπε. Λίγο αργότερα, πήγαν σε άλλο σημείο όπου ανέμενε το θύμα ο φίλος του. Εκεί, ο διακινητής χτύπησε τον φίλο του ανήλικου και πήγαν μαζί στη περιοχή του ΚΑΤ όπου του έδωσε 1.000 ευρώ που «σήκωσε» από ΑΤΜ και άλλα 100 ευρώ, ενώ μετέφερε στον συνεργό του δράστη μέσω IRIS ακόμη 500 ευρώ.

Στη συνέχεια, άφησαν τον φίλο του 16χρονου στο σπίτι του, ενώ κατά την διαδρομή χτυπούσαν διαρκώς το θύμα. Ύστερα μετέβησαν με το αυτοκίνητο σε σημείο όπου οι δράστες παρέδωσαν τα χρήματα σε κάποιον τρίτο και οδήγησαν το θύμα στην περιοχή της Μπαλάνας, όπου τον άφησαν.

Το θύμα κάλεσε τον πατέρα του, που πήγε και τον παρέλαβε και στη συνέχεια μετέβησαν μαζί στο Τμήμα Ασφαλείας Παιανίας, όπου και κατέθεσαν μήνυση για αρπαγή, απειλή και σωματικές βλάβες στους δράστες, με τις Αρχές να αναζητούν τον 20χρονο και τους συνεργούς του για να τους συλλάβουν.