Μαρούσι: Βίντεο σοκ με ξυλοδαρμό 14χρονου – Το θύμα δεχόταν απειλητικά μηνύματα από άτομο που ζητούσε χρήματα για «προστασία»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοκ και οργή προκαλούν οι εικόνες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες και δείχνουν έναν 14χρονο να δέχεται επίθεση με σφαλιάρες και μπουνιές στο Μαρούσι, μέρα μεσημέρι, από συνομήλικό του, ενώ η παρέα του καταγράφει το περιστατικό σε βίντεο.

Το ρεπορτάζ που μετέδωσε το Star παρουσιάζει μάλιστα και δεύτερο παιδί να χτυπά τον 14χρονο στο πρόσωπο, την ώρα που ο ανήλικος προσπαθεί να προστατευτεί έντρομος σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

Μετά τον ξυλοδαρμό, το παιδί έτρεξε στο σχολείο του για να βρει ασφάλεια. Ο διευθυντής ειδοποίησε αμέσως τους γονείς και τους ενημέρωσε για όσα συνέβησαν. Οι γονείς προχώρησαν σε μήνυση και οι Αρχές συνέλαβαν τρεις ανήλικους που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μήνυση, ένας νέος μαθητής στο σχολείο προκαλούσε συστηματικά προβλήματα στον 14χρονο, ενώ το θύμα δεχόταν και απειλητικά μηνύματα από άτομο που του ζητούσε χρήματα δήθεν για να τον «προστατεύει» και να μη δεχθεί ξανά ξυλοδαρμό.

04:23 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

03:45 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

01:30 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

00:30 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

