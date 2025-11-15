Ο Λευκός Οίκος καταγγέλλει την Alibaba για στήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων της Κίνας κατά στόχων στις ΗΠΑ

Τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο, την Alibaba, κατηγορεί η Ουάσινγκτον ότι παρέχει τεχνολογική υποστήριξη στις «επιχειρήσεις» του κινεζικού στρατού εναντίον στόχων στις ΗΠΑ. Αυτό γράφει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη ένα υπόμνημα του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Το υπόμνημα περιλαμβάνει αποχαρακτηρισμένες «άκρως απόρρητες» πληροφορίες για το πώς ο κινεζικός όμιλος εφοδιάζει τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό με δυνατότητες που ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η εταιρεία και η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.