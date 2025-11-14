Τραμπ: «Βράζει» η εκλογική βάση του για ακρίβεια, οικονομία και μεταναστευτικό – Γιατί πιστεύουν ότι αθετεί την υπόσχεση «Πρώτα η Αμερική»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείπνα με μεγαλοστελέχη της Wall Street, έχει ξεκινήσει μια χλιδάτη ανακαίνιση του Λευκού Οίκου σε μια εποχή που οι Αμερικανοί δίνουν αγώνα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Έχει εκφράσει την υποστήριξή του για τη χορήγηση βίζας σε εξειδικευμένους αλλοδαπούς για να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενέκρινε ένα πακέτο διάσωσης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Αργεντινή, βοηθώντας μια ξένη κυβέρνηση και πλούσιους επενδυτές σε μια στιγμή που η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε αναστείλει την δραστηριότητά της.

Για έναν Αμερικανό πρόεδρο που επέστρεψε στο αξίωμα με την υπόσχεση να αποφύγει τις εξωτερικές εμπλοκές, να κάνει τη ζωή πιο προσιτή και να εξασφαλίσει ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ θα πηγαίνουν σε Αμερικανούς πολίτες, αυτό αποτελεί σημαντική απόκλιση από τις προσδοκίες της πιστής εκλογικής βάσης του. Μάλιστα, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, ο Τραμπ έχει αρχίσει να ανοίγει ένα ρήγμα με τους υποστηρικτές του που υπολόγιζαν σε ένα πιο επιθετική λαϊκίστικη ατζέντα.

Οι διαιρέσεις εντός του κινήματος του Ντόναλντ Τραμπ, που προκλήθηκαν από τις ίδιες του τις ενέργειες, έχουν ενισχυθεί από τις τελευταίες εξελίξεις σε μια υπόθεση που ο ίδιος κάνει ό,τι μπορεί για να καταστείλει: τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Η οργή για την υπόθεση Επστάιν

Μεγάλο μέρος του κινήματος MAGA του προέδρου, καθώς και πολλοί από τους σημαντικότερους συνεργάτες του, πίεζαν εδώ και χρόνια να δημοσιοποιηθούν όλα τα αρχεία της έρευνας για την υπόθεση Επστάιν, επιμένοντας ότι ένας πλούσιος και με ισχυρές διασυνδέσεις άνδρας. Επέμεναν ότι το δίκτυο των πλούσιων και ισχυρών φίλων του έπρεπε να λογοδοτήσει για την όποια κακοποίηση νεαρών γυναικών.

Ωστόσο, ο κ. Τραμπ, ο οποίος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή ή γνώση σχετικά με της επιχείρηση εμπορίου λευκής σαρκός από τον Επστάιν έδειξε και πάλι αυτή την εβδομάδα ότι αντιτίθεται σε περαιτέρω αποκαλύψεις. Με αυτόν τον τρόπο προκάλεσε την οργή μίας μικρής αλλά μαχητικής ομάδας Ρεπουμπλικάνων, που έχουν θυμώσει με την αλλαγή στάσης του προέδρου και διακινδυνεύει μια περαιτέρω ρήξη μέσα στο κίνημα MAGA εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 για το αμερικανικό Κογκρέσο.

«Όταν προστατεύουν παιδόφιλους, όταν σπαταλούν τον προϋπολογισμό μας, όταν ξεκινούν πολέμους στο εξωτερικό, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ», δήλωσε στο CNN αυτή την εβδομάδα ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, Τόμας Μάσσι. Και πρόσθεσε: «Και στην πατρίδα μου, οι άνθρωποι συμφωνούν μαζί μου. Καταλαβαίνουν. Ακόμη και οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του Τραμπ καταλαβαίνουν».

Οι σύμμαχοι του Τραμπ γνωρίζουν ότι το λαϊκίστικο μήνυμα του έχει γίνει θολό τους τελευταίους μήνες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφιερώσει χρόνο στο να προσελκύσει πλούσιους δωρητές και δεν κρύβει την επιθυμία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης για το έργο του στη λήξη των συγκρούσεων στο εξωτερικό.

Γκρίνια και για την οικονομία

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πρόσφατα στους συνεργάτες του ότι ενδέχεται να παρευρεθεί στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, μια συνάντηση της πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα και επικαλούνται οι New York Times. Ωστόσο, ορισμένοι από τους συμβούλους του Αμερικανού προέδρου πιστεύουν ότι ένα τέτοιο ταξίδι θα έστελνε λάθος μήνυμα σε μια στιγμή που προσπαθούν να ανακτήσουν το πολιτικό πλεονέκτημα στα θέματα της οικονομίας.

Αν και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι κάλεσαν τον Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί περισσότερο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της μακροβιότερης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην αμερικανική ιστορία, ο ίδιος κράτησε σε μεγάλο βαθμό απόσταση από το θέμα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διοργάνωσε δείπνα για πλούσιους δωρητές του έργου του για την κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, δημοσίευσε ενημερώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την ανακαίνιση του μπάνιου του Λευκού Οίκου και διοργάνωσε ένα πολυτελές πάρτι για το Χάλογουιν με θέμα «Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ» και το σλόγκαν «ένα μικρό πάρτι δεν σκότωσε ποτέ κανέναν».

Τις τελευταίες ημέρες, ιδίως αφού σταμάτησε η αναστολή της λειτουργίας της κυβέρνησης, τα στελέχη του Λευκού Οίκου άρχισαν να μιλούν περισσότερο για το θέμα της ακρίβειας. Τουλάχιστον αυτό ήταν το κύριο μήνυμα από τον Λευκό Οίκο την περασμένη Τετάρτη, δηλαδή την ίδια μέρα που βουλευτές του Κογκρέσου δημοσίευσαν νέα emails του Επστάιν.

«Ως αρχιτέκτονας του κινήματος MAGA, ο Πρόεδρος Τραμπ θα βάζει πάντα πρώτα την Αμερική», δήλωσε η Αμπιγκέιλ Τζάκσον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Κάθε μέρα εργάζεται σκληρά για να συνεχίσει να εκπληρώνει τις πολλές υποσχέσεις που έδωσε και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται με επιτυχία».

«Καμπανάκι» τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιμείνει, λανθασμένα, ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν μειωθεί. Έχει προτείνει ένα 50ετές σχέδιο για τις υποθήκες σπιτιών αλλά οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι δεν θα συμβάλλει καθόλου στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσφοράς κατοικιών. Παράλληλα έχει προτείνει επιδόματα ύψους 2.000 δολαρίων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από την επιβολή δασμών σε ξένα προϊόντα. Ωστόσο παραμένουν ασαφείς οι λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι θα έχουν δικαίωμα να λάβουν τα χρήματα και πότε οι Αμερικανοί μπορούν να εισπράξουν τα χρήματα.

Η οικονομία έχει γίνει ένα επείγον θέμα για τον Λευκό Οίκο ιδιαίτερα μετά τις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας, όταν οι Δημοκρατικοί σημείωσαν σημαντικές νίκες εκμεταλλευόμενοι τις ανησυχίες των Αμερικανών για το αυξανόμενο κόστος ζωής.

«Ο Λευκός Οίκος ξεκάθαρα δεν είναι και ο καλύτερος στην προώθηση οικονομικών ιδεών» δήλωσε ο Στίβεν Μπάνον, πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Τραμπ. Μάλιστα πρόσθεσε ότι είχε παροτρύνει τον Λευκό Οίκο να φιλοξενήσει περισσότερους ντόπιους αξιωματούχους στο Οβάλ Γραφείο.

Σημείωσε ότι, ενώ οι Δημοκρατικοί σημείωναν εκλογικές νίκες την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συναντήσεις με αξιωματούχους από την Κεντρική Ασία, την Ουγγαρία και τη Συρία.

«Αν πρόκειται να δεχτείς τον πρόεδρο της Συρίας, δεν υπάρχει πρόβλημα», δήλωσε ο Στίβεν Μπάνον. Και πρόσθεσε: «Ο επόμενος είναι ντόπιος. Ο ένας είναι από τη Συρία, ο επόμενος είναι ντόπιος».

«Το MAGA ήταν δική μου ιδέα»

Την περασμένη Δευτέρα ο Τραμπ ρωτήθηκε για την δήλωση της βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν ότι θα ήθελε να δει ένα σχέδιο για την υγειονομική περίθαλψη και «αδιάκοπες συναντήσεις» στο Λευκό Οίκο για την «εσωτερική πολιτική και όχι την εξωτερική πολιτική». Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι η πρώην σύμμαχός του «έχει χάσει την δρόμο της».

«Όταν είσαι πρόεδρος, πρέπει πραγματικά να προσέχεις τον κόσμο, γιατί θα σε παρασύρει», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε κατά την πρώτη θητεία του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν πλέον να είναι ο «αστυνομικός του πλανήτη».

«Όταν κάποιος κάνει μία δήλωση ότι “αφιερώνει χρόνο στον κόσμο”, λοιπόν ο κόσμος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Ντέιβ Κάρνι, ένας αναλυτής στρατηγικής των Ρεπουμπλικάνων και είχε συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, είπε ότι κατανοεί την απογοήτευση για την στροφή της προσοχής του προέδρου στις εξωτερικές υποθέσεις, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό είναι απλώς ένα τμήμα της ατζέντας του Τραμπ.

«Δεν υπάρχει ξεχωριστή ατζέντα για τις εσωτερικές υποθέσεις και ξεχωριστή ατζέντα για την εξωτερική πολιτική. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της προσπάθειας να γίνει η Αμερική καλύτερη και να εξοικονομηθούν χρήματα», ανέφερε ο Ντέιβ Κάρνι.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την άποψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαιρέσεις στην εκλογική βάση του. «Μην ξεχνάτε, ότι το MAGA ήταν δική μου ιδέα», είπε ο κ. Τραμπ στη Λόρα Ινγκραχάμ του Fox News αυτή την εβδομάδα. «Ξέρω τι θέλει το MAGA καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο», ανέφερε.

Οι υποστηρικτές του βλέπουν απόκλιση και από την σκληρή ατζέντα για το μεταναστευτικό

Η Λόρα Ινγκραχάμ πίεσε τον Τραμπ να εξηγήσει πώς η υποστήριξή του για την υποδοχή εκατοντάδων χιλιάδων Κινέζων φοιτητών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν «υπέρ του MAGA», δεδομένων των προεκλογικών υποσχέσεών του για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θέλω να μπορώ να συνυπάρχω με τον κόσμο», απάντησε ο Τραμπ. Αργότερα, υποστήριξε την παροχή βίζας H-1B σε υψηλής ειδίκευσης μετανάστες εργαζόμενους, επειδή οι Αμερικανοί δεν διαθέτουν «ορισμένα ταλέντα». Αυτό το πρόγραμμα βίζας έχει φέρει σε αντιπαράθεση τους σκληροπυρηνικούς για τον περιορισμό της μετανάστευσης — πολλοί από τους οποίους ψήφισαν τον κ. Τραμπ για τη σκληρή στάση του στο θέμα — με τους ηγέτες της τεχνολογικής βιομηχανίας, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να βρουν αρκετούς καταρτισμένους Αμερικανούς εργαζόμενους.

Την ώρα που ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του υποστηρίζουν ότι έχει εξασφαλίσει με επιτυχία ειρηνευτικές και εμπορικές συμφωνίες στο εξωτερικό που θα βοηθήσουν τους Αμερικανούς μακροπρόθεσμα, ορισμένοι από τους υποστηρικτές του προέδρου βλέπουν μια απόκλιση από την υπόσχεσή του «Πρώτα η Αμερική».

«Τώρα που είναι στην εξουσία η μάσκα πέφτει – Είναι ελιτιστής»

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δημοτικότητά του έχει πέσει. Ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, αναγνώρισε την Πέμπτη ότι υπάρχει ανησυχία για την οικονομία σε ολόκληρη τη χώρα.

«Κατανοούμε όπως και οι άνθρωποι κατανοούν, όταν κοιτάζουν τα πορτοφόλια τους για να πάνε στο σούπερ μάρκετ, ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν», δήλωσε ο Κέβιν Χάσετ. Επιπλέον είπε ότι η μείωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης τα τελευταία χρόνια ήταν «κάτι που θα το διορθώσουμε, και θα το διορθώσουμε άμεσα».

Ο Ντέιβιντ Λαπάν, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε από τη θέση του ανώτερου συμβούλου του υφυπουργού για τα επιδόματα στο Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων, δήλωσε ότι θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απομακρυνθεί από σημαντικές προεκλογικές υποσχέσεις του τώρα που βρίσκεται στην εξουσία. «Τα μηνύματα που έστελνε πριν ήταν το μέσο για να εκλεγεί, αλλά μόλις εξελέγη όλα αυτά μπορούν να περάσουν στο περιθώριο», δήλωσε ο Ντέιβιντ Λαπάν.

Επίσης σημείωσε ότι πολλοί από τους βετεράνους που ενδεχομένως ενθουσιάστηκαν από την προεκλογική ρητορική του Τραμπ βασίζονταν στα κουπόνια για αγορά τροφίμων, τα οποία ο Τραμπ πολέμησε να μην τα χρηματοδοτεί τώρα που επέστρεψε στο προεδρικό αξίωμα.

«Τώρα που είναι στην εξουσία, η μάσκα πέφτει και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να φροντίσει τον εαυτό του και τους συναδέλφους του δισεκατομμυριούχους και εκατομμυριούχους. Είναι ελιτιστής», δήλωσε ο Λαπάν.