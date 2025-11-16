Σταμάτης Κραουνάκης: Συγκινεί μιλώντας για τους γονείς του – «Έχω μόνο χαρά από εκείνους, αυτό ήταν μεγάλη κληρονομιά»

Ελένη Φλισκουνάκη

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου ο Σταμάτης Κραουνάκης μέσα από μία ανάρτησή του στο Facebook, γνωστοποίησε τον θάνατο της μητέρας του. Την Κυριακή (16/11), στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου προβλήθηκε μία συνέντευξη του καταξιωμένου συνθέτη και στιχουργού.

Σε αυτή, ο αγαπημένος καλλιτέχνης με αφορμή την απώλεια της μητέρας του, την οποία ανάμεσα σε άλλα χαρακτήρισε «αγωνίστρια και μαχήτρια της ζωής», μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια για τους δύο γονείς του.

Αναφερόμενος στη μητέρα του, ο Σταμάτης Κραουνάκης εξομολογήθηκε πως: «Τη βλέπω να χορεύει σουίνγκ με τον μπαμπά πάνω. Δεν έπεσα στα τάρταρα. Τη ζήσαμε τη μανούλα μέχρι εδώ. Εδώ άφησε την τελευταία της ανάσα, στα 92. Μακάρι να φτάσουμε».

«Ήταν αγωνίστρια και μαχήτρια της ζωής και αυτοδημιούργητη και καλό παιδί, όπως και ο μπαμπάς μου. Πολύ αστέρια οι γονείς μου! Πολύ αστέρια και ερωτευμένοι και τρελοί και χιούμορ και φασαριόζοι και πάρτι… Έχω μόνο χαρά από τους δύο γονείς. Αυτό ήταν μεγάλη κληρονομιά!», συνέχισε ο αγαπημένος συνθέτης και στιχουργός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σταμάτης Κραουνάκης όταν ρωτήθηκε για το αν ερωτεύεται με την ίδια σφοδρότητα, απάντησε ότι: «Ε όχι καλέ Παναγία μου! Όχι, γέρος άνθρωπος. Εντάξει, είμαι χορτασμένος, είναι χορτασμένη αυτή η πλευρά μου. Αν πρέπει να πω κάτι, είναι ότι στη ζωή μου πια οι άνθρωποι που μείνανε κοντά και που έμεινα κοντά, είναι έρωτες. Τα μικρά μου παράσημα είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι ακόμα εδώ, είναι παρόντες».

