Μάριος Ιορδάνου: «Δύο είναι οι μεγαλύτεροι εθισμοί στην εποχή μας, οι υδατάνθρακες και ο μηνιαίος μισθός»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μάριος Ιορδάνου

Συνέντευξη στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου έδωσε ο Μάριος Ιορδάνου, η οποία προβλήθηκε την Κυριακή (16/11). Ο γνωστός καλλιτέχνης μιλώντας στην κάμερα του «Ραντεβού το ΣΚ», αναφέρθηκε στο γεγονός πως δεν άφησε ποτέ να τον βάλουν σε καλούπια, τονίζοντας ότι η μόνη γνώμη που τον αφορά είναι αυτή που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του.

Επιπλέον, ο ηθοποιός εξέφρασε την άποψη πως οι μεγαλύτεροι εθισμοί στην εποχή μας είναι οι υδατάνθρακες και ο μηνιαίος μισθός, εξηγώντας τους λόγους που το πιστεύει αυτό.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Μάριος Ιορδάνου είπε στη συνέντευξή του πως: «Δεν υπήρξαν άνθρωποι που να με έβαλαν σε καλούπι, δεν τους άφησα και ποτέ. Δεν με ένοιαζε τι θα πουν. Τι θα πουν; Ότι είμαι ένα ρεμάλι; Μπορεί να είμαι. Ότι είμαι ένας βλάκας; Μπορεί και να είμαι. Ό,τι και να πουν δεν με αφορά, η μόνη γνώμη που με αφορά είναι αυτή που έχω εγώ για τον εαυτό μου».

Σε άλλο σημείο, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε ότι: «Κάποιες φορές όταν θέλω να καθαρίσω τον οργανισμό μου, κάνω για τρεις μέρες water fasting. Δηλαδή πίνω μόνο νερό. Αυτό με καθαρίζει και μου δείχνει ότι δεν έχω ανάγκη κανένα φαγητό. Με απελευθερώνει αυτή η διαδικασία.

Πιστεύω ότι δύο είναι οι μεγαλύτεροι εθισμοί στην εποχή μας, οι υδατάνθρακες και ο μηνιαίος μισθός. Οι υδατάνθρακες γιατί θέλουμε να γεμίσουμε το στομάχι μας και ο μηνιαίος μισθός γιατί εγκλωβιζόμαστε σε αυτό που περιμένουμε να πάρουμε στο τέλος του μήνα. Τρώω όποτε πεινάω. Μπορεί να φάω και σε μία μέρα, μπορεί να φάω και σε τρεις μέρες. Δεν με αφορά καθόλου».

