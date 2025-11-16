Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή του ο 23χρονος που απολογείται την Δευτέρα – Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά πως αυτοί που μετέφεραν τους τραυματίες, έκρυψαν και τα όπλα

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απολογία του 23χρονου το πρωί της Δευτέρας (17/11) ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που στάθηκε η αφορμή για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αναμένουν να μάθουν ποιοι έδωσαν τις εντολές, ένα στοιχείο που θεωρούν καθοριστικό για την εξέλιξη των ερευνών.

Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 23χρονος

Ο συνήγορός του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε αναλυτικά τη θέση του πελάτη του, τονίζοντας πως ο νεαρός αρνείται πλήρως την πράξη που του αποδίδεται. Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι υπάρχει ένα βασικό στοιχείο προβληματισμού: Έχουν χρησιμοποιηθεί 6 όπλα στην επίθεση προς το αυτοκίνητο του Καργάκη, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν μόλις 5 συλλήψεις. Όπως είπε, «το λέω γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες».

Παράλληλα ο κ. Λύτρας ανέφερε πως το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει εις βάρος του 23χρονου είναι το βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αρνείται την πράξη την οποία του αποδίδεται. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και μάλιστα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή.

Υπάρχει προφανώς ένα βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι στο οποίο έγινε η έκρηξη. Αυτό που προφανώς ξέρουν οι αρχές και θα το πούμε στην απολογία, είναι ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή είναι δυνατόν… να μην πέρναγε από το σημείο, όταν ο μοναδικός δρόμος ήταν αυτός για να πάει στο σπίτι του;».

Αναφέρθηκε επίσης ότι ο 23χρονος πριν από το περιστατικό βρισκόταν σε γάμο, κάτι που –όπως υποστήριξε– μπορούν να επιβεβαιώσουν πολλοί μάρτυρες. «Μετά τον γάμο επέστρεφε στο σπίτι του, γι’ αυτό πέρασε από το σημείο», είπε χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες για τα όπλα και τα κινητά

Στην πολύκροτη υπόθεση των Βοριζίων, μπορεί οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές να ξέρουν τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το ποιοι πυροβόλησαν και ποιοι όχι, όμως η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά ποια από αυτά που έχουν βρεθεί ως τώρα χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή και ποια όχι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την ίδια ώρα, το μεγάλο ζητούμενο είναι ο εντοπισμός όλου του οπλισμού που κρατούσαν στα χέρια τους οι δύο πλευρές, ενώ η αστυνομία εκτιμά ότι έχουν συλληφθεί όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές του φονικού επεισοδίου.

Εκκρεμούν, βέβαια, τόσο το δεύτερο άτομο που αναφέρεται στη δίωξη και σχετίζεται με την κατασκευή και την τοποθέτηση της βόμβας, όσο και ο ηθικός αυτουργός. Ως προς τον κατασκευαστή, η αστυνομία έχει ήδη στα χέρια της καταθέσεις για την ιδιότητα ενός ατόμου ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε ό,τι αφορά στα όπλα, εκτιμάται ότι αυτά «εξαφανίστηκαν» από τα ίδια άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας της περιοχής, στα νοσοκομεία και στην ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου. Θεωρούν δηλαδή, ότι μαζί με τους τραυματίες, φόρτωσαν στα αυτοκίνητα και τον οπλισμό.

Και ενώ οι έρευνες για τα όπλα συνεχίζονται, οι συνήγοροι των δύο πλευρών κάνουν έκκληση στους κατηγορούμενους να αποκαλύψουν τις κρυψώνες ή τα σημεία που τα πέταξαν, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να εξετάζονται οι εκατοντάδες κάλυκες που βρέθηκαν στο «πεδίο μάχης» που δημιουργήθηκε στα Βορίζια.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι και η έρευνα στα δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής Αλικαρνασσού, όμως η αστυνομία γνωρίζει ότι τα τηλέφωνα αυτά χρησιμοποιούνταν από προφυλακισμένα για άλλη υπόθεση μέλη της οικογένειας του 39χρονου νεκρού.