Καλαμάτα – Ολυμπιακός 3-2: Οι Μεσσήνιοι «σόκαραν» τους Πειραιώτες με επική ανατροπή – ΒΙΝΤΕΟ

Η Καλαμάτα έγραψε μια από τις πιο εντυπωσιακές σελίδες της στη Volley League, καθώς η ομάδα επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-2 σετ, ολοκληρώνοντας μια ανατροπή που ξεσήκωσε το κατάμεστο κλειστό της πόλης. Η αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική είχε ένταση, ρυθμό και μια Καλαμάτα που, παρά το αρχικό 0-2, δεν σταμάτησε στιγμή να κυνηγά το αποτέλεσμα.

Ο Α.Ο. Καλαμάτας 80 Affidea μπήκε στο ματς πιεσμένος, όμως στο τρίτο σετ βρήκε ρυθμό, ισορρόπησε το παιχνίδι και άρχισε να αλλάζει την εικόνα του. Το καθοριστικό σημείο ήρθε στο 19-19, όταν η ομάδα έκανε το σερί που της επέτρεψε να μείνει ζωντανή και να κυνηγήσει την ανατροπή. Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Στο τάι μπρέικ, ο Μάρκου σέρβιρε τον άσσο για το 15-12, με την εξέδρα να ξεσπά και παίκτες, προπονητές, διοίκηση και φίλους της ομάδας να γίνονται ένα κουβάρι πανηγυρισμού.

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, μπήκε δυνατά, προηγήθηκε με δύο σετ, όμως δεν κατάφερε να τελειώσει τον αγώνα όταν είχε τις ευκαιρίες. Η ομάδα εγκλωβίστηκε σε ένα μακρύ παιχνίδι, έκανε λάθη σε υποδοχή και επίθεση και πλήρωσε το γεγονός ότι άφησε την Καλαμάτα να επιστρέψει. Στο πέμπτο σετ, μάλιστα, στο 9-7, ο προπονητής Αντρέα Γκαρντίνι δέχτηκε κόκκινη κάρτα, στιγμιότυπο που σημάδεψε το φινάλε της αναμέτρησης.

