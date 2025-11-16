Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Στα τελικά η Νορβηγία που έκανε… πάρτι απέναντι στην Ιταλία

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Η Νορβηγία έγινε η 32η ομάδα και 5η από την ευρωπαϊκή ζώνη που εξασφάλισε την παρουσία της στα τελικά του Μουντιάλ 2026, μετά τη μεγάλη της νίκη με 4-1 επί της Ιταλίας στο Μιλάνο. Η ομάδα του Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε την ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο και σφράγισε την κορυφή του 9ου ομίλου, ολοκληρώνοντας τα προκριματικά με το απόλυτο νικών (8 στα 8).

Παρότι οι Νορβηγοί μπήκαν στο ματς με τεράστιο προβάδισμα, αφού έπρεπε να ηττηθούν με… 9 γκολ διαφορά για να χάσουν την πρωτιά, βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 11ο λεπτό από το γκολ του Εσπόζιτο. Η ισοφάριση ήρθε στο 63’ με τον Νούσα, ενώ στη συνέχεια ο Χάαλαντ ανέλαβε δράση σημειώνοντας δύο γκολ στο 78’ και στο 80’, προτού ο Λάρσεν γράψει το τελικό 4-1 στις καθυστερήσεις (90’+3’).

Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε τα προκριματικά με εντυπωσιακό απολογισμό 16 γκολ σε 8 αγώνες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φόρμα του. Αντίθετα, οι Ιταλοί θα χρειαστεί πλέον να δώσουν μία «μάχη» στα play-off για να βρεθούν στα τελικά και να αποφύγουν την τρίτη συνεχόμενη απουσία τους από Μουντιάλ.

Ακολουθούν όλα τα αποτελέσματα και οι σκόρερ

1ος Όμιλος
17 Νοεμβρίου 2025

  • Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο
  • Γερμανία – Σλοβακία

2ος Όμιλος
18 Νοεμβρίου 2025

  • Κόσοβο – Ελβετία
  • Σουηδία – Σλοβενία

3ος Όμιλος
18 Νοεμβρίου 2025

  • Λευκορωσία – Ελλάδα
  • Σκωτία – Δανία

4ος Όμιλος
16 Νοεμβρίου 2025

  • Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία 1-3
    (4′ Νταντάσοφ – 17′ Ματετά, 30′ Ακλιούς, 45’+3’ αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)
  • Ουκρανία – Ισλανδία 2-0
    (83′ Ζουμπκόφ, 90’+3’ Χουτσούλιακ)

5ος Όμιλος
18 Νοεμβρίου 2025

  • Βουλγαρία – Γεωργία
  • Ισπανία – Τουρκία

6ος Όμιλος
16 Νοεμβρίου 2025

  • Ουγγαρία – Ιρλανδία 2-3
    (3′ Λούκακς, 37′ Βάργκα – 15′, 80′, 90’+6’ Πάροτ)
  • Πορτογαλία – Αρμενία 9-1
    (7′ Βέιγκα, 28′ Γκονσάλο Ράμος, 30′, 41′, 81′ Νέβες, 45’+3’ πέν., 51′, 72’ πέν. Μπρούνο Φερνάντες, 90’+2’ Κονσεϊσάο – 18′ Σπερτσιάν)

7ος Όμιλος
17 Νοεμβρίου 2025

  • Μάλτα – Πολωνία
  • Ολλανδία – Λιθουανία
    Ρεπό: Φινλανδία

8ος Όμιλος
18 Νοεμβρίου 2025

  • Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη
  • Ρουμανία – Σαν Μαρίνο
    Ρεπό: Κύπρος

9ος Όμιλος
16 Νοεμβρίου 2025

  • Ισραήλ – Μολδαβία 4-1
    (21′ πέν. Τούργκεμαν, 65′, 88′ Ρεβίβο, 85′ Πέρετζ – 37′ Νικολαέσκου)
  • Ιταλία – Νορβηγία 1-4
    (11′ Εσπόζιτο – 63′ Νούσα, 78′, 80′ Χάαλαντ, 90’+3’ Λάρσεν)
    Ρεπό: Εσθονία

10ος Όμιλος
18 Νοεμβρίου 2025

  • Βέλγιο – Λιχτενστάιν
  • Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία
    Ρεπό: Καζακστάν

11ος Όμιλος
16 Νοεμβρίου 2025

  • Αλβανία – Αγγλία 0-2
    (74′, 82′ Κέιν)
  • Σερβία – Λετονία 2-1
    (49′ Κατάι, 60′ Στάνκοβιτς – 12′ Γκουντκόφσκις)
    Ρεπό: Ανδόρα

12ος Όμιλος
17 Νοεμβρίου 2025

  • Τσεχία – Γιβραλτάρ
  • Μαυροβούνιο – Κροατία
    Ρεπό: Νησιά Φαρόε

