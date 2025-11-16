Καμερουνέζος ποδοσφαιριστής πιάστηκε στα πράσα με την ερωμένη του από τη Ρωσίδα influencer σύντροφό του

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής της Ντινάμο Μόσχας, Μουμί Ενγκαμαλέ, μετά την αποκάλυψη ότι πιάστηκε στα πράσα με την ερωμένη του από τη σύντροφό του, τη γνωστή Ρωσίδα influencer Νίκι Σίι. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Σίι εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο δωμάτιό του, όπου τον βρήκε μαζί με άλλη γυναίκα, ενώ εκείνος προσπαθούσε μάταια να την εμποδίσει λέγοντάς της πως «είναι μέσα ο θείος μου και κοιμάται».

Ο Ενγκαμαλέ αγωνίζεται εδώ και δυόμισι χρόνια στη Ρωσία και από τους πρώτους μήνες της παραμονής του είχε συνάψει σχέση με τη Νίκι Σίι, η οποία διαθέτει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram. Το ζευγάρι είχε γίνει viral αρκετές φορές λόγω της δημοφιλίας της influencer, όμως η σχέση τους φαίνεται πως έλαβε οριστικά τέλος μετά το περιστατικό.

⚽ Cacho 🌎

Moumi Ngamaleu, jugador de la selección de Camerún 🇨🇲 se vio envuelto en un escándalo. Su (ahora) ex pareja,

la influencer rusa 🇷🇺 Nikki Seey publico un video en el que el futbolista le estaría siendo infiel 😯🫎. pic.twitter.com/eXBjyNnH3E — NotiCancha (@porqueTcol) November 12, 2025

Η Σίι, έχοντας ήδη υποψίες για τον σύντροφό της, αποφάσισε να δράσει. Μαζί με δύο γυμνασμένους φίλους της πήγε στο δωμάτιο του ποδοσφαιριστή, όπου και αποκάλυψε την απιστία του, παρά τις προσπάθειες του ίδιου να της απαγορεύσει την είσοδο.

Μετά το συμβάν, η Ρωσίδα influencer μίλησε δημόσια, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είναι ένας βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος, απορροφημένος στα δικά του προβλήματα και χωρίς ενσυναίσθηση. Ούτε έδειξε μεταμέλεια ούτε ζήτησε συγγνώμη και έμοιαζε απολύτως ψύχραιμος».