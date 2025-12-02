Παπαστεργίου: 2.500 κάμερες θα μπουν στους δρόμους της Αττικής – Πώς θα βεβαιώνονται οι παραβάσεις

Για τη λειτουργία των καμερών στους δρόμους της Αττικής και πώς θα βεβαιώνονται οι παραβάσεις μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το νομοσχέδιο για τις κάμερες περνάει σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής και ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε στο Mega ότι «σήμερα ολοκληρώνουμε την νομοθεσία προκειμένου και το σύστημα για την ενιαία επιτήρηση ή παρατήρηση των καμερών να είναι νόμιμο και βέβαια να κινήσουμε πλέον διαδικασίες και διαγωνισμούς για την τοποθέτηση των νέων καμερών».

Αναφορικά με το που θα τοποθετηθούν οι κάμερες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι «θα ανακοινωθούν τα σημεία. Ο σκοπός δεν είναι να αιφνιδιάσουμε κανέναν αλλά οι πολίτες σαν ξέρουν ότι οι κάμερες δουλεύουν και κλήσεις οι οποίες έρχονται για να μην περνούν με κόκκινο».

Για τα προσωπικά δεδομένα ο Δημήτρης Παπαστεργίου εξήγησε ότι «οι καινούργιες κάμερες θα γράφουν και από μπροστά προκειμένου να μην υπάρχει αμφιβολία για το ποιος οδηγεί. (…) Αυτές οι καινούριου τύπου κάμερες έχουν εγκεκριμένους αλγόριθμους ΑΙ (…) και η φωτογραφία η οποία έρχεται στο αστυνομικό όργανο έχει θολωμένο όλο το υπόλοιπο τοπίο και αφήνει μόνο τον οδηγό ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για το ποιος οδηγεί. Αστυνομικό όργανο είναι αυτό που επιβάλει την κλήση συνεπώς δεν υπάρχει κάποιο θέμα ως προς τη ροή της διαδικασίας».

Για το πότε θα έρχεται η κλήση ο Δημήτρης Παπαστεργίου διευκρίνισε: «Αυτός ήταν και ο πυρήνας του προβλήματος. Είχαμε κάμερες που δεν δούλευαν (…), είχαμε ένα κατακερματισμένο σύστημα, οι κλήσεις πήγαινα κάποια στιγμή στους δήμους και οι δήμοι είχαν περιθώριο 5 χρόνια να βεβαιώσουν ταμειακά την κλήση και άλλα 5 χρόνια να την εισπράξουν».

Και συνέχισε: «Το νέο σύστημα θα σου στέλνει ένα μήνυμα την ώρα που κάνεις παράβαση ότι ελέγχεσαι για παράβαση και μετά από κάποιες ώρες όταν το αστυνομικό όργανο επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα, το πέρασμα με κόκκινο ή ότι μιλάς στο κινητό είναι θα σου έρχεται στο wallet».

«Σου έρχεται και η φωτογραφία στο κινητό σου για να επιβεβαιώσεις ότι ήσουν εσύ ή ότι έγινε κάποιο λάθος», είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Θα πρέπει να μπουν κάμερες σε επικίνδυνα σημεία. Είναι κάμερες ελέγχου παραβάσεων ΚΟΚ. (…) Στην διάθεσή μας σήμερα είναι λίγες. Υπάρχουν αυτές οι κάμερες της Αττικής Οδού, είναι περίπου 30 συν άλλες 12 σε λεωφορειολωρίδες. Ωστόσο η Περιφέρεια Αττικής ξεκινάει αυτόν τον μήνα να βάζει 388 κάμερες και ξεκινά ο διαγωνισμός για 2.500 κάμερες σε όλη την Αττική. Είναι διπλές (σ.σ. κάμερες) είναι χίλια τα σημεία», υπογράμμισε.