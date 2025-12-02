Τηλεθέαση (1/12): Ποιοι μπήκαν με… το δεξί στην prime time

Σύνοψη από το

  • Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην τηλεθέαση της prime time, τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, με μικρές μετατοπίσεις στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.
  • Στο δυναμικό κοινό, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» διατήρησε την πρωτιά με 18,5%, ενώ ακολούθησαν δυναμικά ο «Άγιος Έρωτας» και η «Γη της Ελιάς».
  • Στο γενικό σύνολο, η «Γη της Ελιάς» και το «Μια νύχτα μόνο» κινούνται σχεδόν ισόπαλα στην κορυφή, αποδεικνύοντας την ισχυρή απήχηση που έχουν στο ευρύ κοινό.
Enikos Newsroom

Media

Μια νύχτα μόνο

Τα προγράμματα της prime time κατέγραψαν έντονο ανταγωνισμό στην τηλεθέαση, τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, με μικρές αλλά χαρακτηριστικές μετατοπίσεις στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Στο δυναμικό κοινό, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις η σειρά «Μια νύχτα μόνο» διατήρησε την πρωτιά με 18,5%, ενώ ακολούθησαν δυναμικά ο «Άγιος Έρωτας» και η «Γη της Ελιάς».

Στο γενικό σύνολο, η εικόνα διαφοροποιείται ελαφρώς: η «Γη της Ελιάς» και το «Μια νύχτα μόνο» κινούνται σχεδόν ισόπαλα στην κορυφή, αποδεικνύοντας την ισχυρή απήχηση που έχουν στο ευρύ κοινό. Οι υπόλοιπες σειρές κρατούν σταθερά ποσοστά.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Μια νύχτα μόνο 19,9%
Γη της Ελιάς 19,3%
Άγιος Έρωτας 17,4%
Grand Hotel 14,2%
Porto Leone 13,9%
Φάρμα 8,5%
The Wall 6,5%
Το παιδί 2,7%
Real View 2,5%
Καλά θα πάει κι αυτό 1,6%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Μια νύχτα μόνο 18,5%
Άγιος Έρωτας 15,5%
Γη της Ελιάς 14,5%
Porto Leone 14,3%
Grand Hotel 10,1%
Φάρμα 9,4%
The Wall 7,2%
Το παιδί 2,8%
Real View 2,5%
Καλά θα πάει κι αυτό 1,7%

