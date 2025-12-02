Τηλεθέαση (1/12): Ανατροπή στην πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Ανατροπές στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη τη Δευτέρα (1/12) σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης.

Στο Δυναμικό Κοινό, το Buongiorno βρέθηκε στην κορυφή με 18,6%, ενώ ακολούθησε η Super Κατερίνα με 16,9%. Στο Γενικό Σύνολο, την πρωτιά κατέκτησαν οι Αταίριαστοι με 16,7%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Super Κατερίνα και στην τρίτη το Buongiorno. Τα υπόλοιπα προγράμματα κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Αταίριαστοι 16,7% Super Κατερίνα 15,9% Buongiorno 14,2% Το Πρωινό 13,3% 10 παντού 8,8% Breakfast@star 5,6% Πρωίαν σε είδον 3,5%

Δυναμικό Κοινό