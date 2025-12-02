Τηλεθέαση (1/12): Ανατροπή στην πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Ανατροπές στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη τη Δευτέρα (1/12) σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης.
Στο Δυναμικό Κοινό, το Buongiorno βρέθηκε στην κορυφή με 18,6%, ενώ ακολούθησε η Super Κατερίνα με 16,9%. Στο Γενικό Σύνολο, την πρωτιά κατέκτησαν οι Αταίριαστοι με 16,7%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Super Κατερίνα και στην τρίτη το Buongiorno. Τα υπόλοιπα προγράμματα κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Αταίριαστοι
|16,7%
|Super Κατερίνα
|15,9%
|Buongiorno
|14,2%
|Το Πρωινό
|13,3%
|10 παντού
|8,8%
|Breakfast@star
|5,6%
|Πρωίαν σε είδον
|3,5%
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Buongiorno
|18,6%
|Super Κατερίνα
|16,9%
|Το Πρωινό
|12,2%
|Αταίριαστοι
|8,5%
|Breakfast@star
|7,5%
|Πρωίαν σε είδον
|4,6%
|10 παντού
|2,5%