Τηλεθέαση (29/11): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης αποκαλύπτουν τις προτιμήσεις του κοινού για ακόμη μία ημέρα, τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο.

Το The Voice συνεχίζει να κυριαρχεί και στις δύο κατηγορίες, σημειώνοντας υψηλά ποσοστά που το κατατάσσουν σταθερά στην κορυφή. Ακολουθεί το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, το οποίο διατηρεί ισχυρή παρουσία, ενώ προγράμματα όπως οι Τρομεροί γονείς, το Akis Food Tour και The Roadshow καταγράφουν επίσης αξιοσημείωτες επιδόσεις.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
The Voice 19,1%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12%
Τρομεροί γονείς 11,6%
Akis Food Tour 10,6%
The Roadshow 10,4%
Hotel Elvira 5,7%
Παρέα 1,3%

 

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
The Voice 25,2%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15%
Akis Food Tour 12,4%
The Roadshow 10,6%
Τρομεροί γονείς 10,3%
Hotel Elvira 6,7%
Παρέα 4,7%

 

