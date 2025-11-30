Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος μαθητής από κατανάλωση αλκοόλ σε σχολική εκδρομή – 3 συλλήψεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

αλκοόλ
Photo: FREEPIK

Σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης, ένας ανήλικος μαθητής λυκείου της Αθήνας, που βρίσκεται στην πόλη στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ekriti.gr, οι μαθητές και οι συνοδοί τους γευμάτισαν χθες (Σάββατο 29/11) σε εστιατόριο στην πλατεία Δασκαλογιάννη και όλα κυλούσαν ομαλά, μέχρι που ένα «κέρασμα» προκάλεσε προβλήματα.  Ένας 17χρονος μαθητής ένιωσε έντονη αδιαθεσία μετά την κατανάλωση αλκοόλ, εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο ανήλικος διεκομίσθη στο νοσοκομείο.

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, ο σερβιτόρος και η υπεύθυνη καθηγήτρια της σχολικής εκδρομής.  Ο μαθητής παρέμεινε για αρκετές ώρες στο Βενιζέλειο, είναι καλά στην υγεία του και πήρε εξιτήριο το βράδυ του Σαββάτου.

 

08:40 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

