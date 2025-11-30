Χριστούγεννα 2025: Τιμές «φωτιά» στο κρέας – Πόσο θα κοστίσει το γιορτινό τραπέζι

Enikos Newsroom

οικονομία

κρέας τιμές
Φωτογραφία: Unsplash.com

Με το χριστουγεννιάτικο τραπέζι να είναι προ των πυλών, οι καταναλωτές φαίνεται ότι κάνουν ήδη μια έρευνα αγοράς, με τις τιμές να τους προκαλούν… ζαλάδα.

Τα πιο περιζήτητα κρέατα για το οικογενειακό τραπέζι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά είναι η γαλοπούλα, το αρνί και το μοσχάρι. Οι τιμές και στα τρία έχουν ανέβει, και όπως δήλωσε ένας κρεοπώλης στο OPEN δεν αποκλείεται η τιμή τους να ανέβει και άλλο όσο πλησιάζουν οι γιορτινές ημέρες.

Σήμερα, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

  • Πέρσι τέτοια εποχή το αρνί είχε τιμή 15 ευρώ περίπου, φέτος είναι 18 ευρώ σχεδόν
  • Η γαλοπούλα έχει ανέβει 1 ευρώ, με την πιο ακριβή γαλοπούλα να φτάνει φέτος τα 13 ευρώ
  • Το μοσχάρι είναι ήδη στα 20 ευρώ το κιλό, από τα 15 ευρώ.
  • Η αύξηση είναι ιδιαίτερα ραγδαία στο μοσχάρι, καθώς στα μέσα Νοεμβρίου, πωλούνταν στα 15 με 17 ευρώ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Τα 2 σημάδια στο πρόσωπο που μπορεί να δείχνουν ότι είναι υψηλή

Ο Mick Jagger συνεχίζει να ασκείται 6 μέρες την εβδομάδα στα 82 του – Η φόρμουλα γυμναστικής που αντιστρέφει την γήρανση

Ταξί: Πανελλαδική απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη – Τα αιτήματα

Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα: Το ωράριο λειτουργίας – Τι ισχύει με τα σούπερ μάρκετ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:33 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Πώς εξελίσσεται η «σάρωση» των αρχείων του κράτους – «Περισσότερες από 1,2 δισ. σελίδες συγκεντρώνονται και αποκτούν ενιαία, ψηφιακή μορφή»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ψηφιοποίηση των αρχείων του κράτους που πραγματοποιείται από το υ...
07:50 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

«Ανοιχτοί» λογαριασμοί με την Εφορία και τον e-ΕΦΚΑ: Ποιοι πρέπει να κλείσουν αύριο και τι πρέπει να πληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Τους «ανοιχτούς λογαριασμούς» τους με την Εφορία και τον e-ΕΦΚΑ θα πρέπει να κλείσουν άμεσα οι...
21:40 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Στεγαστική πίστη: 94.500 νέες χρηματοδοτήσεις σε 3 χρόνια με επιτόκια χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης – Ανεβάζει ρυθμούς το «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ»

Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων παρουσιάζουν σταθερή άνοδο την τελευταία τριετία. Συγ...
14:41 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από Δευτέρα – Όλες οι πληρωμές έως τις 5 Δεκεμβρίου

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας οι πληρωμές κατά την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου 2025. ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»