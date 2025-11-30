Κατερίνα Λιόλιου: «Δεν θεωρώ σωστό να κρύβω τον άνθρωπο μου και μάλιστα όταν είμαστε μαζί τρία χρόνια»

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Λιόλιου
Φωτογραφία: Instagram/katerinalioliouofficial

Η Κατερίνα Λιόλιου έδωσε συνέντευξη στο After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά στο Open, που έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου (29/11).

«Πέρασα τη φάση του δεν μπορώ άλλο. Έχω πολλή υπομονή μέσα μου και κάποια πράγματα που μπορεί να περνώ, δεν τα δείχνω. Υπήρξε μια περίοδος που είχα απογοητευτεί, άνοιγα σχήματα σε διάφορα προγράμματα. Έκανα προσπάθειες δισκογραφικά που δεν απέφεραν καρπούς. Ένιωσα για κάποιους μήνες ότι δεν θα τα καταφέρω» περιέγραψε.

Εκείνες τις στιγμές αμφισβητείς τον εαυτό σου και είναι άσχημο να το κάνεις. Έπρεπε να γίνει αυτό γιατί  μετά πείσμωσα και ξεκίνησα ξανά. Είχα άρνηση, δεν ήθελα να πάω στο στούντιο για να ηχογραφήσω τραγούδι. Όταν πήγα ήταν το πρώτο τραγούδι που έγινε σουξέ και από εκεί και πέρα άρχισα να δουλεύω με διαφορετική βάση» τόνισε η Κατερίνα Λιόλιου.

«Είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση της ζωής μου. Προσωπικά δεν θεωρώ σωστό να κρύβεις τον άνθρωπο σου και μάλιστα, τώρα, τον άνθρωπο που είμαστε μαζί τρία χρόνια. Εντάξει, είμαστε μαζί τρία χρόνια. Είμαστε μαζί και στην προσωπική ζωή και έχω την τύχη να συνεργαζόμαστε. Είναι ένας άνθρωπος που αποτελεί έμπνευση για μένα και έχει αποτελέσει και μέντορας μου τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βέβαια» αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

«Κάνουμε μαζί brainstorming, σχεδιάζουμε πράγματα για το μέλλον για το μουσικό πρότζεκτ» πρόσθεσε η Κατερίνα Λιόλιου.

