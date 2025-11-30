Ιπποκράτειος Πολιτεία: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης με «ταρίφα» 1.400 ευρώ – Δύο συλλήψεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιπποκράτειος Πολιτεία: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης με «ταρίφα» 1.400 ευρώ – Δύο συλλήψεις

Ένα παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών, οι επικεφαλής του οποίου φέρονται να λάμβαναν «ταρίφα» μέχρι και 1.400 ευρώ ανά άτομο τον μήνα εντόπισε η αστυνομία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία προβαίνοντας μάλιστα και σε δύο συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού εντόπισαν κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντός του κέντρου ήταν 15 άτομα, με την αστυνομία να διερευνά πλέον αν υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που να έχουν σχέση και πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου κι ενός 44χρονου.  Ο 46χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως πρόκειται απλά για φιλοξενούμενους.

 

07:10 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Νοεμβρίου

Κυριακή 30 Νοεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ανδρ...
06:47 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Μάστιγα τα τροχαία στην Κρήτη: 6 νεκροί σε έναν μήνα – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, καθώς μόν...
06:39 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (30/11) στην Αθήνα και σε άλλες 9 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
05:55 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 30 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
