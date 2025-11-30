Ιπποκράτειος Πολιτεία: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης με «ταρίφα» 1.400 ευρώ – Δύο συλλήψεις

Ένα παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών, οι επικεφαλής του οποίου φέρονται να λάμβαναν «ταρίφα» μέχρι και 1.400 ευρώ ανά άτομο τον μήνα εντόπισε η αστυνομία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία προβαίνοντας μάλιστα και σε δύο συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού εντόπισαν κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντός του κέντρου ήταν 15 άτομα, με την αστυνομία να διερευνά πλέον αν υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που να έχουν σχέση και πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 46χρονου κι ενός 44χρονου. Ο 46χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως πρόκειται απλά για φιλοξενούμενους.