Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Κίνδυνος για αυξήσεις τιμών σε κρέας, τυριά και γιαούρτι – Ποια μέτρα «ρίχνονται» στη μάχη κατά της ακρίβειας

οικονομία

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος για να αυξηθούν οι τιμές σε κρέας, τυριά και γιαούρτι εξαιτίας της έξαρσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι τιμές σε αρνιά, κατσίκια, μοσχάρια, φέτα, γάλα και γιαούρτια θα αυξηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Σημειώνεται ότι τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί κατά τουλάχιστον 2 με 3 ευρώ οι τιμές στα περισσότερα είδη κρεάτων.

Μέτρα για την ακρίβεια

Από την πλευρά του το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά σε νέα μέτρα προκειμένου αφενός οι τιμές να είναι πιο ανταγωνιστικές και αφετέρου οι έλεγχοι πιο αποτελεσματικοί.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος έχει ήδη ανακοινώσει, ότι το μέτρο της απαγόρευσης προσφορών από σούπερ μάρκετ εφόσον έχει προηγηθεί ανατίμηση προϊόντων, θα καταστεί μόνιμο, τονίζοντας ότι «είναι ένα μέτρο που λήγει τον Οκτώβριο, αλλά που έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι λειτουργεί ουσιαστικά» και γι’ αυτό θα νομοθετήσουμε να ισχύει για πάντα».

Έτσι λοιπόν όταν για παράδειγμα, μια επιχείρηση προχωρήσει σε ανατιμήσεις των προϊόντων της όσο μικρές και εάν είναι, δεν μπορεί για 3 μήνες να τα πουλάει με έκπτωση και γενικότερα να τα εντάσσει σε προωθητικές ενέργειες.

Επίσης σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης στα μέσα Οκτωβρίου θα νομοθετηθεί η ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους υφιστάμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς προς όφελος του πολίτη.

Ουσιαστικά θα ενώσουν τις δυνάμεις του η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), ο Συνήγορος του Καταναλωτή και η οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με την νέα δομή να λειτουργεί στα πρότυπα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρωταρχικός στόχος είναι να γνωρίζουν οι πολίτες ότι από την στιγμή που θα λειτουργήσει η νέα Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς θα έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται σε έναν και μόνο Οργανισμό για θέματα που αφορούν την ακρίβεια αλλά και γενικότερα για τα καταναλωτικά τους δικαιώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς να κάνει «πρεμιέρα» πριν από το Πάσχα του 2026, δηλαδή πριν από τον ερχόμενο Απρίλιο. Η νέα Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς θα αποτελείται σε πρώτη φάση από 500 εξειδικευμένα στελέχη, εκ των οποίων τα 300 θα ασχολούνται καθημερινά με ελέγχους.

 

