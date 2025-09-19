Albatros και Bayraktar: Οι στόλοι drones σε θάλασσα και αέρα που ετοιμάζει η Τουρκία – Δείτε βίντεο

Χρήστος Μαζανίτης

Μετά τα Bayraktar η Τουρκία επενδύει στα Albatros. Είναι τα θαλάσσια drones που κατασκευάζει με στόχο να αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα και στη θάλασσα. Μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο, ενώ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει και σε άσκηση άμεσα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

«Το ALBATROS, που αναπτύχθηκε από την ASELSAN, θα δοκιμαστεί μαζί με το Bayraktar TB3 στη νέα άσκηση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες» διαρρέεται από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας στον Τύπο.

Η Άγκυρα σκοπεύει να επαναλάβει το επιτυχημένο μοντέλο παραγωγής εναέριων drones και στην θάλασσα κατασκευάζοντας κι εξελίσσοντας στόλο από μη επανδρωμένα σκάφη, που θα χρησιμοποιούνται είτε για την προσβολή στόχων είτε ως πυρπολητές – σκάφη αυτοκτονίας (kamikaze drones).

Στο πλαίσιο της άσκησης, το Bayraktar TB3, το οποίο θα εκτοξευθεί από το TCG Anadolu, θα χρησιμεύσει ως αναμεταδότης, διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ του χειριστή του Albatros στο TCG Anadolu και του Albatros.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα ή περισσότερα μη επανδρωμένα καμικάζι θαλάσσια οχήματα Albatros θα ελέγχονται από το Bayraktar TB3 και θα καταστρέφουν την πλατφόρμα-στόχο.

Έτσι, οι Τουρκικές Ναυτικές Δυνάμεις θα επιδείξουν μια νέα ιδέα στο πεδίο, ειδικά για το TCG Anadolu και το Bayraktar TB3 .

Αναπτυγμένο από την ASELSAN, το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα Albatros Kamikaze μπορεί να επιχειρεί σε σμήνη και να φέρει την κεφαλή πυραύλου κατά πλοίων ATMACA. Χρησιμοποιείται σε ασκήσεις βολής και εκπαίδευσης της Τουρκικής Ναυτικής Διοίκησης Δυνάμεων, η οικογένεια ALBATROS μπορεί επίσης να μιμείται ασύμμετρες απειλές υψηλής ταχύτητας.

Σε προηγούμενη δοκιμή, το ALBATROS κατέστρεψε και βύθισε με μία μόνο βολή ένα πλοίο-φορέα στόχων με κεφαλή βάρους περίπου 250 κιλών.

Το Albatros παράγεται σε 3 διαφορετικά μοντέλα, μήκους 5, 7 και 11 μέτρων κι έχει τη δυνατότητα να αποφεύγει εν πλω στόχους αλλά εισερχόμενα πυρά.

