Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης, Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη και Σαββάτω.

Άγιος Σαββάτιος

Ο Άγιος Σαββάτιος μαρτύρησε επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχείας Ηλιοδώρου (278 μ.Χ.).

Όταν ο Σαββάτιος βρέθηκε στην Αντιόχεια μαζί με τον Άγιο Τρόφιμο και είδε τα πολυποίκιλα αμαρτωλά όργια που γίνονταν προς τιμήν του Απόλλωνα, δε συγκρατήθηκε και αποδοκίμασε δημόσια την αμαρτωλή αυτή παραφροσύνη.

Γρήγορα συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Θαρραλέα δήλωσαν μαζί με τον Άγιο Τρόφιμο πως είναι χριστιανοί. Τότε ο ηγεμόνας Ηλιόδωρος διέταξε και τους μαστίγωσαν ανελέητα. Τόσο, που οι σάρκες τους κόβονταν κομμάτια.

Εκεί ο Σαββάτιος άφησε την τελευταία του πνοή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιες ασθένειες μπορεί να έχουμε σε 20 χρόνια; Νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης τις προβλέπει με ακρίβεια

Μούχλα στο πλυντήριο: Το κόλπο με την οδοντόκρεμα που θα την εξαφανίσει

Ακρίβεια: «Πονοκέφαλος» για τους καταναλωτές το κρέας και τα γαλακτοκομικά – Ποια μέτρα «ρίχνονται» στη μάχη για να μην υπά...

Έκθεση του ΟΟΣΑ για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης – Η πρόοδος της Ελλάδας μέσα από 19 παραδείγματα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο παιδιά σε μία διάβαση σε 14 δευτερόλεπτα

Αυτά είναι τα 8 πράγματα που κάνει το Android Auto και δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί το CarPlay
περισσότερα
08:25 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στόλισαν ήδη πολυκατοικία για τα Χριστούγεννα – Δείτε βίντεο

Οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι έχουν μπει για τα καλά στο εορταστι...
07:49 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ανήρτησαν πανό για την Παλαιστίνη στην Ακρόπολη – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Δύο πανό που αναφέρουν, μεταξύ άλλων, «Stop the genocide» και «Free Palestine» έχουν αναρτηθεί...
07:29 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας

Απαγορευτικό απόπλου έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 10:00 το πρωί, από τα λιμάνια του Πειραιά, τ...
01:18 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία από την Κομισιόν έως τις 2/10 για νέο σχέδιο αγροτικών επιδοτήσεων – Κίνδυνος αναστολής πληρωμών

Προθεσμία ως τις 2 Οκτωβρίου για την κατάθεση ενός νέου σχεδίου αγροτικών επιδοτήσεων έδωσε η ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος