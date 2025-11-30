Πάπας Λέων: Προσευχήθηκε στον Αρμενικό Αποστολικό Καθεδρικό Ναό στην Κωνσταντινούπολη – Η αναφορά στη θαρραλέα μαρτυρία των Αρμενίων

Την τέταρτη και τελευταία ημέρα του Αποστολικού του Ταξιδιού στην Τουρκία, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ξεκίνησε την ημέρα με προσευχή στον Αρμενικό Αποστολικό Καθεδρικό Ναό στην Κωνσταντινούπολη.

Στην ομιλία του, ο Πάπας αναφέρθηκε στον Καθολικό Πατριάρχης Απάντων των Αρμενίων Καρεκίν Β΄ και στην αρμενική αποστολική κοινότητα στην Τουρκία.

Ευχαρίστησε τον Θεό για την «θαρραλέα χριστιανική μαρτυρία του αρμενικού λαού σε όλη την ιστορία, συχνά εν μέσω τραγικών συνθηκών».

Ο Πάπας Λέων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τους αναπτυσσόμενους αδελφικούς δεσμούς που ενώνουν την Αποστολική Αρμενική Εκκλησία και την Καθολική Εκκλησία.

Υπενθύμισε ότι η πρώτη κοινή δήλωση μεταξύ ενός Πάπα και ενός Πατριάρχη της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υπογράφηκε τον Μάιο του 1970 μεταξύ του Πάπα Παύλου ΣΤ΄ και του Βάσκεν Α΄.

«Από τότε, με τη χάρη του Θεού, ο «διάλογος της φιλανθρωπίας» μεταξύ των Εκκλησιών μας έχει ακμάσει», είπε.

Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι η επίσκεψή του στην Τουρκία τιμά το Σύμβολο της Πίστεως της Νίκαιας, καθώς η Εκκλησία τιμά την 1700ή επέτειο της Συνόδου της Νίκαιας, λέγοντας ότι αυτό θυμίζει την ενότητα που υπήρχε μεταξύ Ανατολής και Δύσης στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας.

Εξέφρασε την ελπίδα του ότι η Μικτή Διεθνής Επιτροπή για Θεολογικό Διάλογο μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και των Ανατολικών Ορθόδοξων Εκκλησιών θα μπορέσει σύντομα να επαναλάβει το έργο της για την επιδίωξη πλήρους κοινωνίας.

Ο Πάπας αναφέρθηκε στον Αρμένιο Καθολικό του 12ου αιώνα , Άγιο Νερσές Δ΄ Σνορχάλι, και στο ακούραστο έργο του για «τη συμφιλίωση των εκκλησιών, ώστε να εκπληρωθεί η προσευχή του Χριστού «όλες να είναι ένα».

«Είθε το παράδειγμα του Αγίου Νερσή να μας εμπνεύσει και η προσευχή του να μας ενδυναμώσει στην πορεία προς την πλήρη κοινωνία», προσευχήθηκε.