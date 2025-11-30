Της έκανε πρόταση γάμου με δαχτυλίδι αξίας 800 ευρώ – «Αρνήθηκα επειδή κατάλαβα ότι δεν μ’ ακούει»

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να απορρίψει μια πρόταση γάμου.

Ίσως να ήταν κακή στιγμή ή να υπήρχαν ύποπτα κίνητρα.

Πρόσφατα, μια ανάρτηση στο Threads εκτοξεύτηκε σε views, όταν μια γυναίκα εξήγησε γιατί απέρριψε την πρόταση του συντρόφου της. Σύμφωνα με τη γυναίκα, την Priscilla (@prissyxoxo25), εκείνη τον απέρριψε γιατί το δαχτυλίδι με το οποίο της έκανε πρόταση ήταν απόδειξη ότι δεν την άκουγε καθόλου.

Η συζήτηση άναψε όταν η Priscilla δημοσίευσε φωτογραφίες του δαχτυλιδιού αρραβώνων και στιγμιότυπα από τη συνομιλία της με τον σύντροφό της.

Το πρώτο μήνυμα αποκάλυπτε ότι εκείνος σχεδίαζε τη δημόσια πρόταση για περισσότερο από έναν χρόνο, οπότε όταν του είπε “όχι”, αυτό τον «διέλυσε» πραγματικά.

Όταν το δαχτυλίδι λέει περισσότερα απ’ όσα νομίζεις

Εκείνη απάντησε: «Δεν έχει να κάνει καν με το ότι σε εξέθεσα· έχει να κάνει με το ότι δεν ακούς». Προφανώς, του είχε περιγράψει πολλές φορές το δαχτυλίδι των ονείρων της, κι όμως εκείνος —σύμφωνα με τα λεγόμενά της— τα έκανε… μαντάρα.

Εκείνος αντέτεινε ότι είχε ξοδέψει 808 ευρώ για το δαχτυλίδι, το οποίο ήταν από τo Walmart, και ότι είχε βάλει πολλή προσπάθεια στην πρόταση, ανεξάρτητα από το πού το αγόρασε.

Ωστόσο, η Priscilla ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα δεν ήταν ούτε η τιμή του δαχτυλιδιού ούτε το από πού το πήρε. Δεν πίστευε ότι εκείνος είχε βάλει πραγματική προσπάθεια στην αγορά, γιατί το δαχτυλίδι δεν έμοιαζε καθόλου με αυτό που ήθελε.

Το ζήτημα, όπως είπε, ήταν ότι εκείνος δεν άκουγε, και εκείνη θέλει «να νιώθει ότι την επιλέγουν, όχι απλώς ότι της κάνουν πρόταση».

Ρώτησε τους ακόλουθούς της τι σκέφτονταν για όλη την κατάσταση — και αυτοί δεν μάσησαν τα λόγια τους. Πολλοί συμφώνησαν μαζί της ότι είχε πάρει τη σωστή απόφαση.

Οι αντιδράσεις που άναψαν τη συζήτηση

«Λυπάμαι, αλλά μόνο το δαχτυλίδι μου κοστίζει περίπου 900 ευρώ, και ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Χρυσό δαχτυλίδι με διαμάντια ολόγυρα. Δεν έχει να κάνει με την τιμή, οπότε την καταλαβαίνω. Ένας άντρας που πραγματικά ακούει είναι αυτός που θα κάνει ακριβώς αυτό που του λες και θα βάλει την απαιτούμενη προσπάθεια», σχολίασε μια χρήστρια του Threads.

«Δεν έχει να κάνει με το δαχτυλίδι. Έχει να κάνει με το ότι εκείνη εξέφρασε τις ανάγκες της κι εκείνος τις αγνόησε. Αυτό είναι βαθύτερο ζήτημα από ένα δαχτυλίδι της Walmart. Είμαι με το μέρος της», έγραψε μια άλλη.

«Προφανώς, εκείνη του είχε ήδη δείξει το στυλ που της άρεσε. Αν το δαχτυλίδι ήταν στο γούστο της, θα είχε πει ναι. Δεν έχει καμία σχέση με το ότι προέρχεται από τη Walmart. Δεν έχει άδικο που είπε όχι και το έληξε», πρόσθεσε μια τρίτη φωνή στη συζήτηση.

Η αγάπη μπορεί να στηρίζεται στον συμβιβασμό, αλλά μια πρόταση γάμου πρέπει να αντικατοπτρίζει αγάπη, πρόθεση και μια βαθιά κατανόηση του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου.

Συνολικά, η Priscilla ένιωθε πως άξιζε κάτι περισσότερο από κάποιον που δεν δίνει προσοχή στις λεπτομέρειες που έχουν σημασία.

Δεν απέρριψε απλώς το δαχτυλίδι — απέρριπτε ένα μέλλον στο οποίο οι επιθυμίες της θα έμπαιναν πάντα σε δεύτερη μοίρα. Η ιστορία της υπενθυμίζει ότι το να ακούς τον άλλον είναι κι αυτό μια μορφή αγάπης.