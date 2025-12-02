Αγρότες: Ετοιμάζουν πεντάωρο αποκλεισμό στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Κακαβιάς

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες στην Ήπειρο κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής.
  • Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, ενώ σήμερα αναμένεται να κλείσουν την εθνική οδό Ιωαννίνων-Κακκαβιάς.
  • Αύριο το μεσημέρι, οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο, ενώ στην Άρτα ενημέρωσαν για επικείμενες κινητοποιήσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, αναμένεται να κλείσουν τον κόμβο, ουσιαστικά την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κακαβιάς, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα.

Αύριο το μεσημέρι, οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο.

Χθες το βράδυ, αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων της Άρτας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης πως θα βγουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στους δρόμους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στη μορφή και το σημείο της κινητοποίησης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η σκληρή πραγματικότητα για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα

5 σημάδια καρδιακής νόσου στους κάτω των 40 – Πώς να προστατευτούν

Ταξί: Απεργούν από σήμερα οι ιδιοκτήτες: Ποια είναι τα αιτήματα τους

Επιστροφή ενοικίου: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δύο επόμενες πληρωμές

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:42 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές της Αττικής αύριο

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές της Αττικής την Τετάρτη (3/12), ανακοίνωσε η Π...
09:33 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αρτέμιδα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο

Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο στην...
07:55 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Μπλόκα από την Νίκαια μέχρι τον Έβρο – Σκοπεύουν να αποκλείσουν και λιμάνια

Εκτός από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα της Θεσσαλ...
04:14 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Διπλός σεισμός 3,1 και 3,2 Ρίχτερ στην Κρήτη

Δύο σεισμοί 3,1 και 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης (2/12)...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»