Κανονικά θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές της Αττικής αύριο

Enikos Newsroom

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές της Αττικής την Τετάρτη (3/12), ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Όπως αναφέρει:

“Όλοι οι πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγοί της Αττικής δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην άδικη φορολόγηση με τρόπο τεκμαρτό για απολύτως ανύπαρκτα εισοδήματα και στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν βασικές διεκδικήσεις του κλάδου, στο πλαίσιο των οποίων ζητάμε από το Υπουργείο Οικονομικών την άμεση έναρξη ουσιαστικού και συγκεκριμένου διαλόγου.

Δυστυχώς, οργανωτικές αδυναμίες σε πανελλήνιο επίπεδο δεν επιτρέπουν τη συνολική και κοινή έκφραση των διεκδικήσεών μας.

Δηλώνουμε ότι, αν η επερχόμενη συζήτηση με το Υπουργείο Οικονομικών οδηγήσει σε αδιέξοδο, η ΠΟΣΠΛΑ μαζί με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής θα πρωτοστατήσουν σε κάθε αναγκαία αγωνιστική διεκδίκηση, με τεκμηριωμένη στάση και σαφή επιχειρήματα, όπως έχουν πράξει και στο παρελθόν”..

09:33 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

