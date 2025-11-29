Απεργία στις 3 Δεκεμβρίου στις λαϊκές αγορές – Τι ζητούν οι εκπρόσωποι του κλάδου

Enikos Newsroom

κοινωνία

λαϊκές αγορές

Χωρίς λαϊκές θα είναι την ερχόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 η χώρα, μετά την απόφαση της Γενική Συνομοσπονδίας Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία.

Επίσης, η Συνομοσπονδία αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όπως προέκυψε χθες βράδυ από το συμβούλιο της γενικής συνομοσπονδίας, θα γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του κλάδου. Συγκεκριμένα η απεργία αφορά στην αντίδραση των παραγωγών και των πωλητών στην επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, στην τεκμαρτή φορολόγηση και στα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικα εμπόδια».

Οι εκπρόσωποι του κλάδου εκφράζουν και τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άσκηση: Σε ποια ηλικία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια έως και κατά 45% – Νέα μελέτη

Το «Μεταξά» γίνεται ένα υπερσύγχρονο ολοκληρωμένο κέντρο καρκίνου

Τουρισμός για Όλους 2025: Μέχρι πότε μπορούν οι δικαιούχοι να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή κάρτα

Σούπερ μάρκετ: Πώς θα γίνει η αναγραφή δύο τιμών στα ταμπελάκια – Ποια προϊόντα αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:49 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Ευλογιά: Μπλόκο της ΑΑΔΕ σε 8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία

Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων για την ευλογιά αποκάλυψα...
12:25 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Χανιά: Επεισόδιο έξω από δημοτικό – Συνελήφθη πατέρας που αγνόησε σχολικό τροχονόμο

Ένταση επικράτησε έξω από δημοτικό σχολείο στα Χανιά το πρωί της Πέμπτης, με τις αρχές να προχ...
11:28 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Σαρωτικό πέρασμα από τη Σαντορίνη με κατολισθήσεις και πλημμύρες – Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, κατέρρευσε τοιχίο

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel από τη Σαντορίνη, με τη σφοδρή βροχόπτωση να πλή...
10:56 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Λέκκας για λειψυδρία: «Δεν είναι εύκολη λύση η αφαλάτωση – Να αξιοποιήσουμε και τα υπόγεια νερά»

Για τη λειψυδρία, την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει τεθεί η Αττική, αλλά και για την αφα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»