Γιατί η Airbus καθηλώνει 6.000 αεροσκάφη A320 – Κανονικά οι πτήσεις της Aegean και της SKY express, τι λένε οι δύο ελληνικές εταιρείες

Άμεση αντικατάσταση ενός λογισμικού ελέγχου που είναι ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία χρειάζονται 6.000 αεροπλάνα A320 της Airbus. Το σοβαρό αυτό ζήτημα φέρεται να προέκυψε έπειτα από ένα «συμβάν» στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αεροπλάνο της εταιρίας JetBlue στο τέλος Οκτωβρίου, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής εταιρείας.

Η Airbus ενημέρωσε την Παρασκευή (28/11) όλους τους πελάτες της που χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις» μετά την ανάλυση αυτού του τεχνικού περιστατικού που «αποκάλυψε ότι έντονη ηλιακή ακτινοβολία θα μπορούσε να φθείρει απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης».

Από την πλευρά της, η ευρωπαϊκή Airbus ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για την άμεση αλλαγή λογισμικού σε μεγάλο αριθμό των πλέον ευπώλητων αεροσκαφών της, των A320, ένα μέτρο που θα επηρεάσει, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, περίπου 6.000 αεροσκάφη ή περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου στόλου. Επηρεάζονται ακόμα και αεροσκάφη των τύπων A318, A319 και A321.

Σύμφωνα πάντα με την Airbus, «πρόσφατο περιστατικό σε ένα αεροσκάφος A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει κρίσιμα δεδομένα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης».

Αναγνωρίζει, δε, ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές της λειτουργίας για τους επιβάτες και τους πελάτες.

Οι αεροπορικές εταιρείες που επηρεάζονται από την ευρεία ανάκληση των Airbus A320 για να διορθωθεί η βλάβη του λογισμικού πρέπει να εκτελέσουν τις εργασίες πριν από την επόμενη πτήση, εκτός από κάθε πτήση επανατοποθέτησης σε βάση επισκευής, αναφέρει το δελτίο της Airbus προς τις αεροπορικές εταιρίες που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) θα εκδώσει οδηγία σχετικά με την αξιοπλοΐα έκτακτης ανάγκης.

Για τα περίπου δύο τρίτα των αεροσκαφών που επηρεάζονται από το μέτρο, η ανάκληση θα οδηγήσει σε μια σχετικά σύντομη καθήλωσή τους στο έδαφος, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες θα επιστρέψουν σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.

Ωστόσο, το μέγεθος της επιχείρησης αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση, καθώς το θέμα αυτό προκύπτει λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο κατά το οποίο πραγματοποιούνται τα περισσότερα ταξίδια της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το περιστατικό που προκάλεσε τη μεγάλη αυτή επιχείρηση επισκευής αφορούσε ένα αεροπλάνο της JetBlue Airways που εκτελούσε πτήση από το Κανκούν του Μεξικού με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ στις 30 Οκτωβρίου. Η πτήση 1230 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα. Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς το Airbus A320 έχασε απότομα ύψος, έπειτα από πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Airbus, υπάρχουν περίπου 11.300 αεροσκάφη της οικογένειας A320 σε λειτουργία, εκ των οποίων 6.440 είναι του βασικού μοντέλου A320.

Οι ανακοινώσεις της Aegean και της SKY Express

Οι δύο εγχώριες αεροπορικές, AEGEAN και SKY express, δηλώνουν από την πλευρά τους ότι δεν υφίσταται ζήτημα. Aπό την πλευρά της, η AEGEAN αναφέρει ότι ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus και το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας συνεχίζεται κανονικά.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η AEGEAN ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus – Το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας συνεχίζεται κανονικά

Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

Από την πλευρά της, η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό «ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus. Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά».