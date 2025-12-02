Δούκας: «Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Δεν θα πάω στην παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα»

Για τις συνεργασίες, τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τις δημοσκοπήσεις μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει ξεκάθαρα «όχι» με απόφαση συνεδρίου στα σενάρια συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

«Όταν σε ρωτήσουν – αν είμαστε πρώτο κόμμα, που είναι ο στόχος- ‘με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε’ να έχουμε καθαρές απαντήσεις. Δεν θα πάμε σε καμία περίπτωση με τη ΝΔ και μπορούμε να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε – αν είμαστε πρώτο κόμμα- με τις προοδευτικές δυνάμεις», είπε στο Action24 ο Χάρης Δούκας.

Ερωτηθείς εάν σε αυτόν τον διάλογο συμπεριλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι «ο κ. Τσίπρας από ό,τι ξέρω είναι ένα βιβλίο που παρουσιάζει. Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα. Εάν δημιουργηθεί κόμμα και ανακοινώσει ότι θέλει να έχει έναν ρόλο εμείς όταν λες ότι θέλεις διάλογο δεν αποκλείεις κανέναν. Ο ειλικρινής διάλογος αξιακά σημαίνει ότι δεν αποκλείω κανέναν και με όσους πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μπορώ να συζητώ και να συνομιλώ».

Σε σχόλιο ότι αποκλείει μόνο τη ΝΔ από τα σενάρια συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «αλλαγή ζητάμε αν είναι να συγκυβερνήσουμε (σ.σ. με τη ΝΔ) τότε δεν κάνουμε τίποτα».

«Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ΝΔ είναι ακόμη και στο 25% και το λέω αυτό διότι υπάρχει μία πολύ μεγάλη βύθιση και υπάρχει επίσης ένα 70% του κόσμου που λέει πολιτική αλλαγή. Μπορούμε να εκφράσουμε αυτόν τον κόσμο; Εγώ λέω ότι μπορούμε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Εάν κάνουμε ένα μεγάλο προσκλητήριο, συζητήσουμε όλα τα μεγάλα θέματα, ενώσουμε δυνάμεις στα κρίσιμα, που είναι το εργασιακό, η συνταγματική αναθεώρηση, η αυτοδιοίκηση, δείξουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μέτωπα, ότι μπορούμε να πετύχουμε νίκες, όπως στην αυτοδιοίκηση, όπως κάναμε και στο Δήμο της Αθήνας. Τότε ο κόσμος θα καταλάβει ότι υπάρχει προοπτική, υπάρχει η εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης», υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας.

Και συνέχισε: «Έχω παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής, αυτό ψάχνουμε. Και αυτό λέει το εξής: νούμερο 1 να ξεκαθαρίσουμε καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και να είναι συλλογική απόφαση συνεδρίου, καθαρή, όχι να τα μπερδέψουμε, ότι λέμε ένα μεγάλο ‘όχι’ σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Δύο, ξεκινάμε σήμερα προσκλητήριο για διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και στην κοινωνία. Τρία, να αποφασίσουμε από το πρόγραμμά μας τρεις εμβληματικές δράσεις – παρεμβάσεις που θα μας καταστήσουν τελείως διαφορετικούς από τη ΝΔ και αυτές να τις παρουσιάσουμε στον κόσμο για να καταλάβει γιατί ακριβώς διαφέρουμε».

«Δεν θα πάω στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα»

Ο Χάρης Δούκας είπε ότι δεν θα πάει την Τετάρτη στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς καθώς εκείνη την ώρα έχει μία εκδήλωση του δήμου Αθηναίων.

Σε ερώτηση για το εάν θα πήγαινε εφόσον δεν είχε την εκδήλωση ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε: «Δεν θα πήγαινα γιατί δεν θέλω να δώσω διαφορετικό στίγμα. Κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια στο ΠΑΣΟΚ να είναι η δεσπόζουσα δύναμη στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη».