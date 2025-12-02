Δούκας: «Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Δεν θα πάω στην παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα»

Σύνοψη από το

  • Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει ξεκάθαρα «όχι» με απόφαση συνεδρίου στα σενάρια συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.
  • Τόνισε ότι «δεν θα πάμε σε καμία περίπτωση με τη ΝΔ» και ότι μπορούν να συζητήσουν με τις προοδευτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβάνοντας τον Αλέξη Τσίπρα εάν δημιουργήσει κόμμα.
  • Ο κ. Δούκας δήλωσε επίσης ότι δεν θα παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, καθώς «δεν θέλει να δώσει διαφορετικό στίγμα» στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να καταστεί δεσπόζουσα δύναμη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Χάρης Δούκας

Για τις συνεργασίες, τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τις δημοσκοπήσεις μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει ξεκάθαρα «όχι» με απόφαση συνεδρίου στα σενάρια συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

«Όταν σε ρωτήσουν – αν είμαστε πρώτο κόμμα, που είναι ο στόχος- ‘με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε’ να έχουμε καθαρές απαντήσεις. Δεν θα πάμε σε καμία περίπτωση με τη ΝΔ και μπορούμε να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε – αν είμαστε πρώτο κόμμα- με τις προοδευτικές δυνάμεις», είπε στο Action24 ο Χάρης Δούκας.

Ερωτηθείς εάν σε αυτόν τον διάλογο συμπεριλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι «ο κ. Τσίπρας από ό,τι ξέρω είναι ένα βιβλίο που παρουσιάζει. Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα. Εάν δημιουργηθεί κόμμα και ανακοινώσει ότι θέλει να έχει έναν ρόλο εμείς όταν λες ότι θέλεις διάλογο δεν αποκλείεις κανέναν. Ο ειλικρινής διάλογος αξιακά σημαίνει ότι δεν αποκλείω κανέναν και με όσους πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μπορώ να συζητώ και να συνομιλώ».

Σε σχόλιο ότι αποκλείει μόνο τη ΝΔ από τα σενάρια συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «αλλαγή ζητάμε αν είναι να συγκυβερνήσουμε (σ.σ. με τη ΝΔ) τότε δεν κάνουμε τίποτα».

«Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ΝΔ είναι ακόμη και στο 25% και το λέω αυτό διότι υπάρχει μία πολύ μεγάλη βύθιση και υπάρχει επίσης ένα 70% του κόσμου που λέει πολιτική αλλαγή. Μπορούμε να εκφράσουμε αυτόν τον κόσμο; Εγώ λέω ότι μπορούμε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Εάν κάνουμε ένα μεγάλο προσκλητήριο, συζητήσουμε όλα τα μεγάλα θέματα, ενώσουμε δυνάμεις στα κρίσιμα, που είναι το εργασιακό, η συνταγματική αναθεώρηση, η αυτοδιοίκηση, δείξουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μέτωπα, ότι μπορούμε να πετύχουμε νίκες, όπως στην αυτοδιοίκηση, όπως κάναμε και στο Δήμο της Αθήνας. Τότε ο κόσμος θα καταλάβει ότι υπάρχει προοπτική, υπάρχει η εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης», υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας.

Και συνέχισε: «Έχω παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής, αυτό ψάχνουμε. Και αυτό λέει το εξής: νούμερο 1 να ξεκαθαρίσουμε καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και να είναι συλλογική απόφαση συνεδρίου, καθαρή, όχι να τα μπερδέψουμε, ότι λέμε ένα μεγάλο ‘όχι’ σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Δύο, ξεκινάμε σήμερα προσκλητήριο για διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και στην κοινωνία. Τρία, να αποφασίσουμε από το πρόγραμμά μας τρεις εμβληματικές δράσεις – παρεμβάσεις που θα μας καταστήσουν τελείως διαφορετικούς από τη ΝΔ και αυτές να τις παρουσιάσουμε στον κόσμο για να καταλάβει γιατί ακριβώς διαφέρουμε».

«Δεν θα πάω στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα»

Ο Χάρης Δούκας είπε ότι δεν θα πάει την Τετάρτη στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς καθώς εκείνη την ώρα έχει μία εκδήλωση του δήμου Αθηναίων.

Σε ερώτηση για το εάν θα πήγαινε εφόσον δεν είχε την εκδήλωση ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε: «Δεν θα πήγαινα γιατί δεν θέλω να δώσω διαφορετικό στίγμα. Κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια στο ΠΑΣΟΚ να είναι η δεσπόζουσα δύναμη στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η σκληρή πραγματικότητα για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα

5 σημάδια καρδιακής νόσου στους κάτω των 40 – Πώς να προστατευτούν

Ταξί: Απεργούν από σήμερα οι ιδιοκτήτες: Ποια είναι τα αιτήματα τους

Επιστροφή ενοικίου: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δύο επόμενες πληρωμές

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:30 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Συνεχίζεται σήμερα η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση της ορκωτής λογίστριας

Με την κατάθεση της ορκωτής λογίστριας Δέσποινας Μαρκοπούλου, η οποία υπέγραφε τις οικονομικές...
09:25 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Παρέμβαση εισαγγελέα για το αντιαεροπορικό TPQ-37 – Στο «μικροσκόπιο» 6 πρώην διοικητές στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών

Απροσδόκητη τροπή παίρνει μία προμήθεια αντιαεροπορικού συστήματος του Στρατού Ξηράς, που έγιν...
07:47 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Σύσκεψη στο Μαξίμου στις 11:00 υπό τον Πρωθυπουργό για τις συλλογικές συμβάσεις

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με την υπουργό Εργασία...
06:21 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Πέτρος Παππάς: Τα καλά λόγια για τον Γεωργιάδη, το ευχαριστώ του υπουργού Υγείας και η… αναδίπλωση

Εξηγήσεις για τα καλά λόγια που είπε για τον Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»