Νατσιός: Στηρίζουμε απόλυτα όλα τα δίκαια αιτήματα των αγροτών

Το μπλόκο της Νίκαιας επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, ο κ. Νατσιός «εξέφρασε την απόλυτη και απερίφραστη στήριξή του στους γεωργούς και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, αλλά και ολόκληρης της χώρας, που βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άνευ προηγουμένου οικονομική ασφυξία, την ώρα που αγωνίζονται να κρατήσουν όρθια την παραγωγή και τις οικογένειές τους».

Ο Δημήτρης Νατσιός μετέφερε την αγανάκτηση της ελληνικής κοινωνίας για την απαράδεκτη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος, με κορυφαία πηγή αγανάκτησης το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που παραμένει ανοιχτή πληγή για τον πρωτογενή τομέα. «Οι αγρότες», είπε, «βλέπουν με οργή τους υπεύθυνους για τις παράνομες επιδοτήσεις να παραμένουν στο απυρόβλητο, ενώ την ίδια στιγμή τίμιοι παραγωγοί σύρονται στα δικαστήρια και υφίστανται οικονομική και ηθική εξόντωση».

Ο πρόεδρος της Νίκης ζήτησε την άμεση καταβολή όλων των νόμιμων κοινοτικών ενισχύσεων, οι οποίες καθυστερούν χωρίς καμία εύλογη αιτιολόγηση, οδηγώντας εκατοντάδες εκμεταλλεύσεις στο χείλος της κατάρρευσης. Τόνισε επίσης την ανάγκη για ουσιαστικές και δίκαιες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που – για πολλούς από αυτούς – βιώνουν για δεύτερη φορά την πλήρη καταστροφή.

