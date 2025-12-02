Νένα Χρονοπούλου: «Υπήρχε μία παραμόρφωση σε αυτό που μου συνέβαινε» – Τι είπε για την μεγάλη απώλεια των κιλών της

Η Νένα Χρονοπούλου ήταν καλεσμένη την Τρίτη (2/12), στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη. Η ηθοποιός στη συνέντευξή της μίλησε για το δικό της «ταξίδι» με τα κιλά, αναφερόμενη τόσο στο πότε τα πήρε όσο και στο πότε και πώς τα έχασε. Μάλιστα, εξομολογήθηκε το μεγάλο της παράπονο σχετικά με τους γιατρούς, εξηγώντας πως ενώ ήταν τυπική στις εξετάσεις της και ήθελε και η ίδια να είναι καλά, κανένας δεν της είχε πει να κοιτάξει το ζάχαρό της, μέχρι που πήγε σε έναν πλαστικό χειρουργό.

«Δεν είχα κάποια παραπανίσια κιλά, είχα 40 κιλά. Λοιπόν, εγώ από μικρή ήμουν ένα παιδί πολύ αδύνατο. Ήταν το σκαρί μου τέτοιο, ήταν το σκαρί του μπαμπά μου, γενετική που λέμε. Φτάνω να κάνω εξωσωματική, σε αυτή παίρνουμε όλες ορμόνες, οι κυρίες που έχουν κάνει το ξέρουν. Εγώ δεν επέστρεψα ποτέ από την εξωσωματική πίσω στα κιλά μου. Το μεγάλο παράπονο που είχα ήταν ότι υπήρχε μία παραμόρφωση σε αυτό που μου συνέβαινε. Δηλαδή δεν είναι το θέμα το βάρος, το θέμα είναι πώς το έχεις αυτό το βάρος!», εξήγησε στην αρχή η Νένα Χρονοπούλου.

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός ανέφερε πως: «Ο πλαστικός γιατρός μου είπε ότι αυτό είναι ζάχαρο. “Δεν θα σου κάνω τίποτα, θα πας να ρυθμίσεις το ζάχαρό σου”, μου είπε. Είχα πάει σε ό,τι ειδικότητα μπορείς να φανταστείς, το βρήκε ο πλαστικός. Δεν μου είχε πει κανένας ότι αυτό που έχω είναι σπλαχνικό λίπος και να κοιτάξω το ζάχαρό μου… Έχω ταλαιπωρηθεί λίγο, αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και αυτό ήταν το μεγάλο μου παράπονο, ότι έπρεπε να πάω στον πλαστικό χειρουργό για να διαπιστώσει ότι έχω θέματα υγείας. Πήγα λοιπόν μετά σε διαβητολόγο, ξεκίνησα αυτά που έπρεπε και ξαφνικά αποσυμφορήθηκε ο οργανισμός. Είδα πάλι τον αστράγαλό μου!».

Επιπλέον, η Νένα Χρονοπούλου είπε στη συνέντευξή της πως: «Ύστερα από 36 κιλά που έφυγαν… Καταρχάς σταμάτησαν οι λιγούρες μου, μπορούσα να κάνω τη διατροφή που έκανα, είχα ενέργεια. Με έπιασε ένα πολύ μεγάλο παράπονο, γιατί ενώ τόσα χρόνια βρισκόμουν μέσα στους γιατρούς και ήθελα να είμαι καλά πρωταρχικά στην υγεία… Αυτό λοιπόν το πράγμα ήταν το μεγάλο μου παράπονο.

Πήρα και το χάπι για να χάσω κιλά. Είναι ρυθμισμένο το ζάχαρό μου. Τα φάρμακα δεν τα δίνει καμία Χρονοπούλου από την τηλεόραση, δεν τα δίνει κανένας φίλος, τα δίνει μόνο ο γιατρός. Έκανα ό,τι μου είπε ο γιατρός μου, το ακολουθώ πιστά. Τέλος για εμένα η ζάχαρη. Ακολουθώ τη διατροφή που πρέπει για να είμαι καλά!».