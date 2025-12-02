Πέτρος Πέτρου: «Γεννήθηκα με όραση από το ένα μάτι, είχα δεχτεί bullying γι’ αυτό όταν ήμουν μικρός»

Ο Πέτρος Πέτρου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε την Τρίτη (2/12). Ο ηθοποιός μίλησε και για το θέμα υγείας που έχει από την στιγμή της γέννησής του, με την όρασή του. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν δεν το έλεγε στο χώρο της δουλειάς, καθώς φοβόταν, ντρεπόταν και δεν ήξερε πώς θα το πάρει ο άλλος. Ακόμα, μίλησε για το bullying που βίωσε ως παιδί από συνομηλίκους του.

Όταν ρωτήθηκε για το εάν υπήρξε κάτι στο χώρο του, που του “έκοψε” ρόλους, ο Πέτρος Πέτρου εξήγησε πως: «Το λέω τώρα γιατί έχω μεγαλώσει και δεν έχω να κρύψω κάτι ή να φοβηθώ κάτι. Εκ γενετής εγώ έχω ένα θέμα υγείας. Γεννήθηκα με όραση από το ένα μάτι. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, υπάρχουν χειρότερα προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται!

Το μόνο εμπόδιο για εμένα είναι ότι δεν οδηγώ. Δηλαδή ταλαιπωρούμαι πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Έχασα ρόλο γιατί δεν μπορούσα να οδηγήσω.

Είχα γεννηθεί με την κόρη του ματιού κολλημένη στα αριστερά. Έκανα κάποιες επεμβάσεις, διορθώθηκε η κόρη, η όραση όμως είναι 0%».

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός είπε στη συνέντευξή του ότι: «Δεν το έλεγα στο χώρο της δουλειάς, τώρα πια το λέω. Όταν ήμουν πιο μικρός όχι, γιατί φοβόμουν, ντρεπόμουν, δεν ήξερα πώς θα το πάρει ο άλλος.

Είχα δεχτεί bullying γι’ αυτό. Όταν ήμουν μικρός μου έλεγαν “στραβέ, δεν βλέπεις”, δεν με κάνανε παρέα… Αλλά ήταν άλλες εποχές, μιλάμε για πριν από δεκαετίες».