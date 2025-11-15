Πέτρος Πέτρου: Για έναν ηθοποιό που δεν έχει κάνει αρκετή τηλεόραση είναι πολύ πιο δύσκολο να βρει δουλειά

Ο ηθοποιός Πέτρος Πέτρου μιλά στο enikos.gr για την παιδική παράσταση που πρωταγωνιστεί στο θέατρο Δημήτρης Χορν, τις δυσκολίες στον χώρο της υποκριτικής και τις τηλεοπτικές εκπομπές που συνεργάστηκε στο παρελθόν.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Ο Πέτρος Πετρου κάθε Κυριακή αναλαμβάνει το σπουδαίο ρόλο να σκορπίζει τη χαρά σε δεκάδες παιδιά.

Μεταμορφώνεται σε απίθανους ήρωες σε ελάχιστο χρόνο και “ταξιδεύει” μαζί με το “απαιτητικό” κοινό σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα αντιμετωπίζει και την πραγματικότητα του να είσαι επαγγελματίας ηθοποιός και να βιοπορίζεσαι από αυτό.

Η κουβέντα μας, τα είχε όλα…

–Κάθε Κυριακή σε απολαμβάνουμε στην παράσταση «Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες». Πως βιώνεις αυτή την εμπειρία;

Ειμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έπειτα από 8 χρόνια συναντιέμαι στο θεατρικό σανίδι ξανά με τον Δημήτρη Αδάμη και τις “Μαγικές Σβούρες”. Από την πρώτη στιγμή που διάβασα το κείμενο, αγάπησα όλους τους χαρακτήρες που υποδύομαι στην παράσταση (υπηρέτης, λοχαγός, Κινέζος, καουμπόι…) Οι εναλλαγές γρήγορες… και μαζί με τους υπέροχους συναδέλφους και συνεργάτες σας ταξιδεύουμε σε πολλές χώρες του κόσμου!

–Ποιο είναι το μήνυμα που περνά η παράσταση στα παιδιά;

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, θα ακούσετε τον Φιλέα Φογκ να λέει πως : “Σε κάθε ταξίδι της ζωής γίνεσαι όλο και πιο σοφός και κάθε φορά αποκτάς περισσότερη πείρα για να συνεχίσεις την ζωή σου… Τα ταξίδια, για τον καθένα, εμπεριέχουν πολλές περιπέτειες και φουρτούνες! Αυτό που είναι ίδιο για όλους είναι πως η ζωή είναι γρήγορη και μικρή “. Προσωπικά, θεωρώ πως στη φράση αυτή βρίσκεται όλο το νόημα και το μήνυμα του εργου!

–Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά όταν παίζεις για ενήλικες και όταν παίζεις για παιδιά;

Ο αξέχαστος Δημήτρης Ποταμίτης,που είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του μόλις αποφοίτησα από τη Δραματική σχολή, σε μια από τις πρόβες που κάναμε για παιδική παράσταση μου ειχε πει το εξής: “το παιδί στο θέατρο δεν μπορείς ούτε να το ξεγελάσεις , ούτε να το κοροϊδέψεις. Εάν το κάνεις, θα στο πει και θα στο δείξει χωρίς δεύτερη σκέψη”. Και είχε απόλυτο δίκιο! Δίπλα του ένιωσα πολλή αγάπη για το παιδικό θέατρο και πως δεν πρέπει να υπάρχει καμμία “έκπτωση” στο αποτέλεσμα μιας παράστασης! Παιδιά είμαστε κι εμείς οι μεγάλοι. Εγω πάντως ονειρεύομαι ένα γύρο του κόσμου με πλοίο, τρένο και αερόστατο.

–Πόσα χρόνια είσαι στο χώρο του θεάτρου και πως θα χαρακτήριζες τη μέχρι τώρα πορεία σου;

Είμαι επαγγελματίας ηθοποιός από το 2001! Νιώθω ευλογημένος και τυχερός για τις μέχρι τώρα συνεργασίες μού στο θέατρο καθώς και για τις τηλεοπτικές συμμετοχές σε πολλές σειρές! Το στοίχημα που έχω βάλει με τον εαυτό μου είναι να εξελίσσομαι μια κάθε φορά να νιώθω περήφανος για το σύνολο της εκάστοτε δουλειάς. Δεν έχω μετανιώσει για κάποια επαγγελματική μου επιλογή γιατί πάντα κρατάω τα θετικά στοιχεία από οποιαδήποτε συνεργασία και προχωράω παρακάτω!

–Είναι εύκολο όταν δεν είσαι μεγάλο όνομα να βιοπορίζεσαι από το θέατρο;

Όχι, δυστυχώς, δεν είναι! Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει για όλους η ζωή και ο τρόπος που βιοποριζόμαστε. Πόσο μάλλον που και στο δικό μας χώρο, κάθε καλοκαίρι και κάθε χειμώνα βρισκόμαστε σε αναζήτηση εργασίας για θεατρική ή τηλεοπτική συμμετοχή και , μάλιστα, με κάποιο τρόπο δίνουμε και “εξετάσεις” για να έχουμε τη δουλειά! Για έναν νέο ηθοποιό ή για έναν ηθοποιό που δεν έχει κάνει αρκετή τηλεόραση είναι πολύ πιο δύσκολο να βρει δουλειά από κάποιον που είναι πιο αναγνωρίσιμος!

–Υπάρχουν πολύ ωραίες δουλειές στη μυθοπλασία φέτος. Η τηλεόραση σε ενδιαφέρει;

Την φετινή σεζόν προβάλλονται αρκετές αξιόλογες σειρές και είναι πολύ θετικό αυτό για πολλούς- και νέους- ηθοποιούς. Εννοείται ότι με ενδιαφέρει και υπάρχουν και τηλεοπτικές σειρές που θα ήθελα να συμμετέχω όπως τα “Grand Hotel ” , “Μια νύχτα μόνο”. Μου αρέσουν πολύ αρκετοί συνάδελφοι αλλά και το συνολικό αποτέλεσμα που βλέπω να προκύπτει! Είμαι από τους ηθοποιούς που δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Με αντιμετωπίζω ακόμη σαν απόφοιτο της δραματικής σχολής στέλνοντας βιογραφικα σημειώματα, πηγαίνοντας σε casting και γενικά δηλώνω την παρουσία και το ενδιαφέρον μου περιμένοντας θετικά αποτελέσματα. Φέτος συμμετείχα στο “Καλά θα πάει κι αυτό”, στην ΕΡΤ1 και ήτανε μεγάλη μου χαρά η συνεργασία μου στο τρίτο κύκλο στη “Γη της Ελιάς” στο Mega, στο ρόλο του Εισαγγελέα στο δικαστήριο της Χάιδως!

–Πόσο άλλαξαν τα πρωινά από τότε που σε βλέπαμε στο πλευρό της Μαριέτας Χρουσαλά;

Απο την τετραετή συνεργασία μου στις τηλεοπτικές εκπομπές του Alpha και του Alter με παρουσιάστριες τη Σοφία Αλιμπέρτη και τη Μαριέττα Χρουσαλλα αντίστοιχα, κρατάω τα υπέροχα ταξίδια, τις γνωριμίες με ανθρώπους του χώρου και οφείλω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για την εμπιστοσύνη της στη Ζήνα Κουτσελίνη! Με ωρίμασαν πολύ οι συνεργασίες αυτές! Νοσταλγώ πολύ τις αποστολές που έκανα στην επαρχία,τις θυμάμαι πάντα με πολύ αγάπη και χαμογελώ!,

–Τα επόμενα σχέδιά σου;

Από τις 15 Δεκεμβρίου θα βρίσκομαι στο θέατρο ” Καλλιρόης” στο έργο “Πατέρας” του Στρίντμπεργκ. Συνεργάζομαι για 5η φορά με τον σκηνοθέτη Κωστή Καπελώνη και με αξιόλογους συναδέλφους με αρκετή πείρα στο θέατρο όπως οι Γιώργος Κροντήρης, Δέσποινα Πόγκα, Χρήστος Συριώτης, Βέρα Χατζηιακώβου αλλά και τους νεότερους Γεωργία Σωτηρία άκου και Αλέξανδρο Μαράκη.

Info Παράστασης

Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες

Θέατρο Δημήτρης Χορν

Κάθε Κυριακή στις 11:30