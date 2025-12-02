Ντόναλντ Τραμπ: Τον πήρε ο ύπνος στο Υπουργικό Συμβούλιο – Δείτε εικόνες

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν ο τελευταίος που έβγαλε λόγο, καθώς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κάθισαν γύρω από το τραπέζι και έκαναν επαινετικά σχόλια για τον προϊστάμενό τους την Τρίτη – μια διαδικασία που διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες και φάνηκε να αποσπά την προσοχή του προέδρου πολλές φορές.

Ο Ρούμπιο εξήρε την «μετασχηματιστική» εξωτερική πολιτική του Τραμπ, ενώ ο Πρόεδρος, που καθόταν δίπλα του, ήταν ξαπλωμένος στην καρέκλα του με τα μάτια κλειστά. Τότε ξαφνικά άλλαξε στάση, ισιώθηκε και κοίταξε τον υπουργό Εξωτερικών.

“We’ve only just begun striking narco boats”: Amid allegations of war crimes for strikes on alleged Venezuelan drug boats, Defense Secretary Pete Hegseth said he will “always have the backs of our commanders.” More: https://t.co/MAjAeNtbSL pic.twitter.com/w85SRHnCTq — NewsNation (@NewsNation) December 2, 2025

Λίγα λεπτά αργότερα, τα μάτια του Προέδρου φάνηκαν να κλείνουν ξανά, καθώς ο Ρούμπιο έκανε ένα αστείο για την περίοδο των πλέι-οφ του κολεγιακού ποδοσφαίρου. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου γύρω από το τραπέζι γέλασαν δυνατά. Ο Πρόεδρος, ατάραχος, μόλις που σήκωσε τα χείλη του, ενώ τα μάτια του κουνήθηκαν για λίγο.

Ο Τραμπ έσφιξε, έκλεισε ή φάνηκε να κλείνει τα μάτια του πολλές φορές κατά τη διάρκεια της μακράς συνάντησης, συμπεριλαμβανομένων των παθιασμένων σχολίων του υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και της αναλυτικής παρουσίασης των προσπαθειών ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού από την υπουργό Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ, ο οποίος φρόντισε να πλέξει έναν διθύραμβο για τον πρόεδρο Τραμπ.

.@howardlutnick: “A year ago today I was working on transitioning with President Trump to build the greatest cabinet ever for the greatest president ever, and I, as I sit here today, I can’t be more proud of how you did it sir, you’ve created the greatest cabinet. It is a joy to… pic.twitter.com/Wb5R1H19rJ — Trump War Room (@TrumpWarRoom) December 2, 2025

Επίσης, ο Τραμπ φαινόταν να κοιτάζει κατά καιρούς ένα χαρτί που βρισκόταν μπροστά του στο τραπέζι, δίνοντας την εντύπωση ότι είχε κλείσει τα μάτια του.

Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την δημοσίευση ενός άρθρου της New York Times που ανέλυε το πρόγραμμα και τις δημόσιες εμφανίσεις του και έθετε νέα ερωτήματα σχετικά με την ηλικία και την αντοχή του. Ο Πρόεδρος απάντησε σε αυτό το άρθρο αναγγέλλοντας την «τέλεια φυσική του κατάσταση» και επιτιθέμενος στην εμφάνιση του δημοσιογράφου.