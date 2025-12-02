Γερμανία: Φορτίο με μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών του Στρατού κλάπηκε κατά τη μεταφορά του – Που εστιάζουν οι αρχές

Περίπου 20.000 φυσίγγια των ενόπλων δυνάμεων στην Γερμανία, κλάπηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά την μεταφορά τους από πολιτικό ταχυμεταφορέα, σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel και της δημόσιας τηλεόρασης MDR.

Όπως επισημαίνεται στα ρεπορτάζ, το φορτίο κλάπηκε από μη φυλασσόμενο χώρο στάθμευσης κοντά στο Μαγδεμβούργο και ενώ ο οδηγός του οχήματος της μεταφορικής εταιρίας κοιμόταν σε παρακείμενο ξενοδοχείο. Η κλοπή έγινε αντιληπτή την επόμενη μέρα, όταν το φορτηγό έφθασε στον προορισμό του, σε στρατόπεδο της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Οι κανονισμοί για τη μεταφορά τέτοιου φορτίου, οι οποίοι σε αυτήν την περίπτωση δεν τηρήθηκαν, ορίζουν ότι στο όχημα επιβαίνουν δύο οδηγοί και τουλάχιστον ο ένας βρίσκεται πάντα στο όχημα. Στη συγκεκριμένη μεταφορά, ο οδηγός πραγματοποίησε μάλιστα και στάση εκτός προγράμματος.

Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών και τον τύπο ή την ακριβή ποσότητα των πυρομαχικών που εκλάπησαν δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για τυχαίο περιστατικό και θεωρεί ότι το φορτηγό παρακολουθείτο από τους δράστες, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία της εκτός προγράμματος στάσης.

Το Der Spiegel, μεταξύ άλλων γερμανικών μέσων ενημέρωσης, ανέφερε ότι το φορτίο περιείχε 10.000 σφαίρες για πιστόλια, 9.900 άσφαιρα φυσίγγια για τουφέκια και καπνογόνα.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει εάν έχει συλληφθεί ή ταυτοποιηθεί κάποιος σε σχέση με το περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με το ποιος μπορεί να αποκτήσει τα χαμένα εφόδια.

«Αντιμετωπίζουμε την κλοπή με μεγάλη σοβαρότητα – αυτού του είδους τα πυρομαχικά δεν πρέπει να πέσουν σε λάθος χέρια», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα MDR, η έρευνα της Bundeswehr (γερμανικός στρατός) θα επικεντρωθεί στο γιατί ο οδηγός δεν εντόπισε ένα ασφαλές σημείο για να σταματήσει.

Αναφέρει ότι υπάρχει μια ειδική γραμμή επικοινωνίας διαθέσιμη για τους οδηγούς που χρειάζονται παρόμοια βοήθεια και είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να παρέχουν συνοδεία, αν χρειαστεί.

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός είπε ότι ο οδηγός άφησε το όχημα σε έναν αφύλακτο χώρο στάθμευσης και πέρασε τη νύχτα σε ένα κοντινό ξενοδοχείο. Αυτό είναι το τελευταίο από μια σειρά παρόμοιων περιστατικών στην περιοχή της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Τον Αύγουστο, η τοπική αστυνομία στο Μπέρνμπουργκ ανέφερε την απώλεια 90 σφαιρών. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, αστυνομικοί στο Άισλεμπεν ανέφεραν ότι είχαν χάσει 180 σφαίρες.

Δεν έχει διαπιστωθεί άμεση σύνδεση μεταξύ των περιστατικών.