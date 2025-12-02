Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για τις κάμερες στους δρόμους, επιθυμεί μόνο την παρακολούθηση των πολιτών

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε στη Βουλή ότι το νομοσχέδιο για τις κάμερες στους δρόμους επιθυμεί μόνο την παρακολούθηση των πολιτών, όχι τον έλεγχο της αστυνομικής δράσης.
  • Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φέρνει το νομοσχέδιο «δήθεν για την οδική ασφάλεια, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι θέλετε να παρακολουθείτε τους πολίτες».
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε να τοποθετηθούν κάμερες στις στολές των αστυνομικών για να καταγράφονται οι «πραγματικές συμπεριφορές των αστυνομικών».
Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η κυβέρνηση «δεν επιδιώκει να ελέγξει την αστυνομική δράση, το περιπολικό, τον αστυνομικό, προφανώς διότι επιθυμείτε μόνο την παρακολούθηση των πολιτών, και εκεί κατατείνει αυτό το νομοσχέδιο», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις».

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φέρνει «ένα νομοσχέδιο για κάμερες, δήθεν για την οδική ασφάλεια, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι θέλετε να παρακολουθείτε τους πολίτες. Το φέρνετε αυτό το νομοσχέδιο, ενώ φέρατε Κ.Ο.Κ. το καλοκαίρι, στον οποίο δεν είχατε ενσωματώσει καμία από τις παρατηρήσεις και τις επεξεργασίες που έκανε η επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής και πάρα πολλές προτάσεις που είχαμε κάνει με τον βουλευτή μας, τότε, τον Διαμαντή Καραναστάση… δεν φέρατε καμία από τις προτάσεις των φορέων της κοινωνίας, συγγενών θυμάτων, επιζώντων, τίποτα από αυτά, αλλά φέρατε το νόμο για τις κάμερες για τους ‘άλλους’, τους πολίτες».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανέλαβε τη θέση του κόμματός της, ότι θα πρέπει «να τοποθετηθούν κάμερες στις στολές των αστυνομικών» για να βλέπουμε όπως είπε «τις πραγματικές συμπεριφορές των αστυνομικών που παραβιάζουν τον όρκο και το καθήκον τους». Επισήμανε επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «η Βουλή συνεδριάζει όλες αυτές τις ημέρες με τρόπο ιλιγγιώδη, χωρίς να υπάρχει κανένας αποχρών λόγος εκτός από αυτόν… που είναι να θάβονται διατάξεις, διαδικασίες, να μην γίνεται αντιληπτό ούτε καν τι ψηφίζεται – και στο τέλος να έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες με αυτά που ψηφίζετε, και να έρχεστε και εσείς αντιμέτωποι με αυτά που ψηφίζετε, τα οποία τα ονομάζετε ‘παροράματα’».

Η κα Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την άποψη ότι η κυβέρνηση «νομοθετεί βιομηχανικά», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν τις γράφετε εσείς τις διατάξεις των νομοσχεδίων, το γνωρίζουμε αυτό, και γι’ αυτό πολλές φορές είστε απαράσκευοι και βέβαια νομοθετείτε με τη σιγουριά εκείνων οι οποίοι ξέρουν ότι είναι υπεράνω του νόμου, γιατί αυτό αποδείχθηκε και σήμερα και αποδεικνύεται κάθε φορά, ότι νομοθετείτε για τους άλλους. Νομοθετείτε για τους πολίτες, τους αγρότες, τους μαθητές, τους φοιτητές, για τους εχθρούς. Έτσι βλέπετε εσείς την κοινωνία…».

Τέλος, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η κα Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι το κόμμα της στηρίζει τα αιτήματα των πραγματικών αγροτών αλλά και τα μπλόκα τους.

 

