ΗΠΑ: Παράπονα Τραμπ και φουλ επίθεση από τον υπουργό Άμυνας στο Υπουργικό Συμβούλιο – Το Νόμπελ Ειρήνης και ο πόλεμος στην Καραϊβική

Καθώς είναι σε εξέλιξη στο Κρεμλίνο, η συνάντηση των Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Πρόεδρο Πούτιν, για την ειρήνευση στην Ουκρανία, στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε Υπουργικό Συμβούλιο στο οποίο άρχισε να γκρινιάζει με όλους και με όλα, ενώ αμέσως μετά ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σε πολύ επιθετικό τόνο ότι ο πόλεμος στην Καραϊβική με τους «ναρκοτρομοκράτες» μόλις άρχισε.

Ο Τραμπ επέκρινε τους Δημοκρατικούς που τον κατηγορούν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την οικονομία και την οικονομική άνεση των πολιτών, περιγράφοντάς το ως «ψεύτικη αφήγηση» και «απάτη των Δημοκρατικών», καθώς η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει έλεγχο σχετικά με το κόστος ζωής, ενώ απομένει λιγότερο από ένας χρόνος, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέχισε να εκφράζει τη λύπη του για την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020, τις οποίες χαρακτήρισε «ψεύτικες» και «στημένες εκλογές, όπου ένας τύπος όπως ο Τζο Μπάιντεν αναλαμβάνει την προεδρία», επιτιθέμενος στον πρώην πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανίκανο».

Στην συνέχεια έβαλε στο στόχαστρο το οικονομικό ρεπορτάζ της εφημερίδας The New York Times, τις προσπάθειες για την κλιματική αλλαγή που χαρακτήρισε ως «Green New Scam» (Νέα Πράσινη Απάτη) και τους δημοσιογράφους, τους οποίους χαρακτήρισε ως «πολύ έξυπνους τρελούς».

Παραπονέθηκε ότι δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης και επανέλαβε τα γνωστά για τους πολέμους που τερμάτισε.

«Μόλις αρχίσαμε»

Αλλά το πρώτο σοβαρό θέμα που ετέθη ήταν ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει η Ουάσινγκτον στην Λατινική Αμερική χτυπώντας πλοία, που όπως λέει μεταφέρουν ναρκωτικά. Ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth δήλωσε την Τρίτη ότι οι επιθέσεις σε αυτά τα σκάφη, στην Καραϊβική «μόλις ξεκίνησαν», επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τα πλήγματα παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες στο Καπιτώλιο.

«Μόλις αρχίσαμε να χτυπάμε τα ναρκοσκάφη και να βυθίζουμε τους ναρκοτρομοκράτες στον βυθό του ωκεανού», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου καθόταν δίπλα στον Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο προκλητικός τόνος του Χέγκσεθ ήρθε λίγες ημέρες μετά την αναφορά του CNN και άλλων Μέσων Ενημέρωσης ότι μια λεγόμενη «διπλή επίθεση» τον Σεπτέμβριο σκότωσε τους επιζώντες μιας αρχικής επίθεσης σε ένα πλοίο που υποτίθεται ότι μετέφερε ναρκωτικά, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το αν η δεύτερη επίθεση συνιστούσε έγκλημα πολέμου.

Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε την ενέργεια ως νόμιμη και δήλωσε ότι διατάχθηκε από τον ναύαρχο Φρανκ Μ. «Μιτς» Μπράντλεϊ, διοικητή της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

Την Τρίτη, ο Hegseth δήλωσε ότι «υποστηρίζουμε πάντα τους διοικητές μας που λαμβάνουν αποφάσεις σε δύσκολες καταστάσεις».

«Λαμβάνουν αποφάσεις και διασφαλίζουν την υπεράσπιση του αμερικανικού λαού», είπε. «Έκαναν το σωστό».