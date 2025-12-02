Νομοσχέδιο για την ψηφιακή ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας: Πώς θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και τι ισχύει για τις κάμερες – Όλα όσα προβλέπει

Η ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιακή ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας και άλλες διατάξεις (που αφορούν το Κτηματολόγιο), αναμένεται απόψε στην ολομέλεια της Βουλής. Με το νομοσχέδιο δημιουργείται το πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων σχετικά με την οδική ασφάλεια μέσω της αξιοποίησης και χρήσης των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεσή του, επιδιώκεται η απλούστευση των διαδικασιών της καταγραφής και βεβαίωσης των παραβάσεων που πραγματοποιούνται στο δικό μας δίκτυο, με απώτερο σκοπό την αποτροπή τέτοιων παραβάσεων και την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, εκσυγχρονίζεται η διαδικασία βεβαίωσης των τροχονομικών παραβάσεων με τη χρήση ψηφιακών μέσων και ειδικότερα με τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο, αξιοποιώντας τις απαραίτητες διαλειτουργικότητες και ειδικές διεπαφές, θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που αφορούν τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το σύστημα αυτό, συνδέεται τόσο με τις φορητές συσκευές των αστυνομικών και άλλων ελεγκτικών οργάνων, όσο και μ’ ένα δίκτυο καμερών για την αυτόματη αναγνώριση παραβάσεων.

Μέσα από το ενιαίο αυτό σύστημα, θα γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων του οχήματος, η έκδοση της πράξης βεβαίωσης παράβασης, η επίδοση στον πολίτη στη θυρίδα του στο gov.gr, η υποβολή ψηφιακής ένστασης, η δυνατότητα συζήτησης ένστασης με τηλεδιάσκεψη και η πληρωμή του προστίμου με RF, δηλαδή ηλεκτρονικά.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, θα επιταχυνθεί η διαδικασία σε όλα τα στάδια, από τον εντοπισμό της τροχονομικής παράβασης και την ειδοποίηση του παραβάτη, έως και την τελική πληρωμή του προστίμου και την καταγραφή της τυχόν επιπλέον διοικητικής ποινής σε μηδενικούς σχεδόν χρόνους, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ειδικότερα, αναπτύσσεται από το υπουργείο και τίθεται σε λειτουργία το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και προστίμων ΕΗΣ με υποσυστήματα, το υποσύστημα επεξεργασίας δεδομένων οπτικών αισθητήρων-καμερών, το υποσύστημα διαχείρισης παραβάσεων και προστίμων, το υποσύστημα διαχείρισης πληρωμών, το υποσύστημα υποβολής ενστάσεων και διενέργειας ψηφιακών ραντεβού και βιντεοκλήσεων και το υποσύστημα στατιστικής ανάλυσης και προβολής επεξεργασμένων δεδομένων. Το ΕΗΣ διασυνδέεται με οπτικούς αισθητήρες-κάμερες ελέγχου και αποτροπής τροχαίων παραβάσεων.

Στο σχέδιο νόμου, καθορίζονται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις επιλογής του σημείου εγκατάστασης των καμερών, που γίνεται από την Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση και η λειτουργία των καμερών επιτρέπεται μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο και ο εντοπισμός και η τεκμηρίωση παραβάσεων του Κώδικα δεν μπορούν να επιτευχθούν εξίσου αποτελεσματικά με άλλα ηπιότερα μέσα. Απαιτείται δηλαδή, να υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι στο συγκεκριμένο σημείο ή τμήμα του οδικού δικτύου έχει συμβεί μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων, ή πρόκειται για κεντρικό, ή αυξημένης κυκλοφορίας οδικό δίκτυο.

Εξάλλου, στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου, ορίζεται ρητά ότι η απόφαση εγκατάστασης και λειτουργίας καμερών εκδίδεται ύστερα από διενέργεια μελέτης εκτίμησης αντίκτυπου των επιπτώσεων της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπροσθέτως, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση καμερών των Περιφερειών και των δήμων σε σημεία του οδικού δικτύου της ευθύνης τους, ή εντός των γεωγραφικών τους ορίων. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση καμερών με μέριμνα της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» σε σημεία ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων. Τέλος, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση καμερών με μέριμνα της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες» σε οχήματα και σημεία αρμοδιότητας τους. Τα δεδομένα των καμερών διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα στο ΕΗΣ και τηρούνται σε ψευδονυμοποιημένη μορφή, περιλαμβάνουν δε αρχεία, εικόνας και βίντεο, καθώς και χρονικά και γεωγραφικά με τα δεδομένα των καταγραφισών παραβάσεων.

Περαιτέρω, το ΕΗΣ διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου τομέα, όπως το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας της γενικής ηραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το υποσύστημα επεξεργασίας δεδομένων οπτικών αισθητήρων καμερών, έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ηλεκτρονική καταγραφή παραβάσεων του Κώδικα. Προς τούτο, τα δεδομένα που συλλέγονται στις κάμερες, υποβάλλονται σε επεξεργασία από προηγμένους αλγορίθμους ανάλυσης εικόνας και βίντεο, με σκοπό: τον εντοπισμό του αριθμού κυκλοφορίας, του χρώματος και άλλων κρίσιμων στοιχείων που σχετίζονται με τη φερόμενη παράβαση, όπως, η χρήση κινητού τηλεφώνου και η μη χρήση ζώνης ή προστατευτικού κράνους, την αυτόματη θόλωση της εικόνας, ώστε να μη διακρίνονται στοιχεία που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα φυσικά πρόσωπα που δεν σχετίζονται με την καταγεγραμμένη ως πιθανή παράβαση, όπως συνεπιβάτες, πεζούς, οχήματα τρίτων ή αριθμούς κυκλοφορίας, και την κατηγοριοποίηση του συμβάντος σε μία από τις ακόλουθες παραβάσεις, οι οποίες θεωρούνται ως επ’ αυτοφώρω κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, παράνομη στάση και στάθμευση οχήματος, χρήση κινητού εν κινήσει, μη χρήση ζώνης και μη χρήση προστατευτικού κράνους, παράνομη κυκλοφορία σε λεωφορειόδρομο, κίνηση σε λωρίδα έκτακτης ανάγκης και παραποίηση πινακίδων κυκλοφορίας.

Συνοπτικά, ο εξουσιοδοτημένος χειριστής, εισέρχεται στο υποσύστημα επεξεργασίας δεδομένων οπτικών αισθητήρων, στο οποίο ελέγχει πιθανές παραβάσεις. Οι πιθανές παραβάσεις και το συνοδευτικό υλικό τεκμηρίωσης, προβάλλονται μέσω ειδικής διεπαφής στον χειριστή, ο οποίος αξιολογεί το συμβάν και βεβαιώνει ότι πρόκειται για παράβαση του Κώδικα και μάλιστα, είναι μία από τις προαναφερόμενες.

Μετά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης από την εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, το Σύστημα εκδίδει αυτόματα την πράξη βεβαίωσης παράβασης και μαζί με το επεξεργασμένο συνοδευτικό αποδεικτικό υλικό, εικόνα, βίντεο και με τα δεδομένα χρόνου και τόπου, καταχωρίζονται στο υποσύστημα διαχείρισης παραβάσεων και προστίμων. Ακολούθως, η πράξη εκδίδεται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του ΕΗΣ.

Ειδικά, για την περίπτωση αυτόφωρης διαπίστωσης παράβασης, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο μεταφορτώνει τα στοιχεία αυτής στο ΕΗΣ. Η πράξη βεβαίωσης παράβασης επιδίδεται στον οδηγό ή τον ιδιοκτήτη του οχήματος, κατ’ αρχήν ψηφιακά μέσω του ΕΗΣ, με την ανάρτηση αυτή στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη, και σε κάθε περίπτωση με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Σε περιπτώσεις όπου η παράβαση καταγράφεται με βάση την πινακίδα του οχήματος, ορίζεται με σαφήνεια ποιος θεωρείται παραβάτης σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας εταιρικών οχημάτων ή οχημάτων leasing, ώστε να αποφεύγονται διενέξεις και καθυστερήσεις. Παρέχεται επίσης στον ιδιοκτήτη η δυνατότητα να δηλώσει τον πραγματικό οδηγό, μέσα σε επτά μέρες από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης, διαδικασία που μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω της εφαρμογής gov.gr, όσο και με φυσική παρουσία.

Περαιτέρω, ορίζεται προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικής ένστασης στο υποσύστημα υποβολής ενστάσεων του ΕΗΣ με ταυτόχρονη δυνατότητα αιτήματος ψηφιακού ραντεβού για τη συζήτηση της ένστασης.

Τέλος, η πράξη αποδοχής ή η αιτιολογημένη απόρριψη της ένστασης, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του ενιστάμενου. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, αναφορικά με τον χειριστή του συστήματος, ότι πρόκειται για τον αρμόδιο εξουσιοδοτημένο χρήστη του κάθε υποσυστήματος του ΕΗΣ, ανάλογα με το εκάστοτε στάδιο της όλης διαδικασίας, με την ιδιότητα που έχει και τον ρόλο που επιτελεί.

Σχετικώς με τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων οριοθετούνται περιοριστικά οι σκοποί που εξυπηρετεί κάθε υποσύστημα του ΕΗΣ και καθορίζονται τα μέγιστα χρονικά διαστήματα διατήρησης των δεδομένων.

Περαιτέρω, η αυτοτελής υπηρεσία με την επωνυμία Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», που αποτελεί τη μετονομασμένη πλέον και αναβαθμισμένη Υπηρεσία Οδικών Τελών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών, εποπτεύει το δίκτυο καμερών, συντονίζει την ψηφιακή διαχείριση των παραβάσεων, παρακολουθεί την είσπραξη των προστίμων και λειτουργεί το εθνικό παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας, το οποίο αναλαμβάνει την κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια, την εκπόνηση μελετών, την ενημέρωση των πολιτών και τη συνεργασία με πανεπιστημιακούς και επιστημονικούς φορείς.

Η υπηρεσία αποκτά νέα διοικητική δομή, δικό της προϋπολογισμό και πλαίσιο στελέχωσης. Όσον αφορά στα πρόστιμα, το νέο σύστημα προβλέπει ότι η «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» παρακολουθεί την πορεία της είσπραξής τους, και αν δεν καταβληθούν μέσα σε οκτώ μήνες, αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ για αναγκαστική είσπραξη. Τα έσοδα από τα πρόστιμα αυτά, συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο λογαριασμό του κρατικού Προϋπολογισμού, το Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας και στη συνέχεια κατανέμονται και αποδίδονται κατά περίπτωση σε ΟΤΑ, φορείς συγκοινωνιών, αστυνομικά ταμεία, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στην ίδια την «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», για δράσεις οδικής ασφάλειας και κάλυψη δαπανών.

Τέλος, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις που εξασφαλίζουν ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο, μέχρι την πλήρη λειτουργία του ΕΗΣ, και διευκρινίζεται ότι το νέο σύστημα εφαρμόζεται μόνο σε παραβάσεις που τελούνται μετά την επίσημη ενεργοποίησή του.

Τα κόμματα

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο εισηγητής της ΝΔ, Ελευθέριος Κτιστάκης, τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι το μεγάλο πρόβλημα τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται εν πολλοίς στην παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, λόγω της εντελώς λανθασμένης κυκλοφοριακής αγωγής που έχουμε, και την οποία ασκούμε στην καθημερινότητά μας.

«Στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του κοινωνικού προβλήματος, προκρίνεται η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων που να συμβάλλουν και να αναβαθμίσουν τις διαδικασίες εντοπισμού και βεβαίωσης της οικονομικής παράβασης στον παραβάτη. Η εμπειρία των ευρωπαϊκών κρατών καταδεικνύει ότι η χρήση τέτοιων συστημάτων, όταν συνοδεύεται από θεσμικές εγγυήσεις και σαφές πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς και συνακόλουθα, στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Ο βραχυπρόθεσμος στόχος, με άλλα λόγια, είναι να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος ψηφιοποιημένος απλός και γρήγορος μηχανισμός, τον οποίο ο πολίτης θα εμπιστεύεται ότι λειτουργεί με διαφάνεια και αμεσότητα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την κουλτούρα της συνεπούς και υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Φυσικά, ο απώτερος στόχος και σε βάθος χρόνου, είναι η ουσιαστική μείωση των συνεπειών που επιφέρουν στην κοινωνία μας τα τροχαία ατυχήματα. Θεωρώ κατόπιν τούτου, ότι το προκείμενο σχέδιο νόμου μπορεί να ανταπεξέλθει στη δύσκολη, αλλά τόσο επιτακτική, αυτή αποστολή, γι’ αυτό και σας καλώ να το υπερψηφίσουμε».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, ανέφερε ότι η ψηφιοποίηση δεν μπορεί να προχωρά χωρίς σαφή όρια, χωρίς λογοδοσία και απαιτείται πλήρης σεβασμός στα δικαιώματα των πολιτών και απαιτούνται θεσμικές εγγυήσεις και σοβαρή τεκμηριωμένη νομοθέτηση, όχι πρόχειρες λύσεις που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνουν. «Τα πρόσφατα γεγονότα με τις παράνομες παρακολουθήσεις, δείχνουν ότι και η κυβέρνηση δεν έχει αφήσει μεγάλα περιθώρια εμπιστοσύνης στη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων. Όλα όσα συνέβησαν, συνέβησαν μόνο με ήχο. Τι μπορεί να συμβεί αν προστεθεί και η εικόνα; Οι κίνδυνοι κατάχρησης της αυθαιρεσίας και παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι. Αυτό καθιστά απαραίτητους σαφείς φραγμούς, αυστηρές εγγυήσεις και φυσικά, πλήρη διαφάνεια» επισήμανε επίσης. Το ΠΑΣΟΚ, δια του εισηγητή του, κατέθεσε μια σειρά από βελτιωτικές προτάσεις ώστε – όπως είπε – να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος, οι θεσμικές εγγυήσεις, και πάνω από όλα η προστασία των προσωπικών δεδομένων. «Πρόκειται για μια πρόταση, η οποία στηρίζεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, προωθεί την καινοτομία και την ψηφιακή αναβάθμιση, χωρίς κενά ή θολά σημεία, μέσα από σαφή πλαίσια, αυστηρούς ελέγχους και, πάνω απ’ όλα, θεσμικές εγγυήσεις» είπε ο κ. Πάνας.

Η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου, υπογράμμισε ότι στις χώρες που υιοθέτησαν τις κάμερες στους δρόμους και μείωσαν τα τροχαία, δεν έμειναν μόνο σε αυτό, αλλά υλοποίησαν στρατηγικές που διήρκησαν δεκαετίες – βασισμένες στο μοντέλο «Safe System», στο μοντέλο «Vision Zero» – και επικαλέστηκε πηγές της ΕΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που επιβεβαιώνουν ότι οι κάμερες στους δρόμους είναι ένα δευτερεύον εργαλείο, όχι κινητήρια δύναμη της βελτίωσης. Προσέθεσε επίσης, ότι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Δανία, εισήγαγαν κυκλοφοριακή αγωγή, έφτιαξαν δρόμους, έβαλαν κυκλικούς κόμβους, όπου δεν μπορεί να γίνει μετωπική σύγκρουση και κατανόησαν ότι είναι στη φύση του ανθρώπου να κάνει λάθος και τον προστάτευσαν. Δεν είπαν «πάμε να βάλουμε μια κάμερα να δούμε ποιος περνάει, να του κόψουμε μία κλήση, να του τη στείλουμε στο σπίτι κατευθείαν, δείχνοντάς του και με ποιον ήταν μέσα στο αυτοκίνητο» κατέληξε.

Εκ μέρους του ΚΚΕ, ο ειδικός αγορητής, Χρήστος Κατσώτης, επισήμανε ότι με πρόσχημα το κυκλοφοριακό πρόβλημα και την οδική ασφάλεια, η κυβέρνηση, εκτός της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, στήνει έναν ακόμα εισπρακτικό μηχανισμό, ψηφιακό αυτή τη φορά. «Προβάλλει, η κυβέρνηση, την αντίληψη ότι ο οδηγός θα σκεφθεί να κάνει παράβαση σημάτων και ταχύτητας, λόγω των αυστηρών κυρώσεων του ΚΟΚ και της καταγραφής από το δίκτυο ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Κάτι τέτοιο όμως δεν επιβεβαιώνεται, ούτε από τις μελέτες σε χώρες που έχει γενικευθεί η χρήση τους, αλλά ούτε και στη χώρα μας, όπως αποδεικνύεται από την ψήφιση του νέου ΚΟΚ έως τώρα. Αυτό που έχει κυριαρχήσει ως αντίληψη – κι είναι πολύ βολική για το σύστημα – είναι ότι η πρόκληση των τροχαίων οφείλεται σε ανθρώπινα λάθη και όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την ατομική ευθύνη (όχι ότι αυτή δεν υπάρχει). Αυτή η ερμηνεία, όμως, θεωρούμε ότι αποπροσανατολίζει, απενοχοποιεί και καλύπτει τις ελλείψεις ενός συστήματος που φορτώνει την ευθύνη στο άτομο. Πίσω από αυτή την ερμηνεία κρύβεται η κρατική ευθύνη και οι πολιτικές επιλογές που γίνονται έως τώρα» προσέθεσε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς, επισήμανε ότι ο τιμωρητικός και ο εισπρακτικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου, δεν θα έχει παρά ελάχιστα αποτελέσματα στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, στη μείωση των νεκρών, στη μείωση των τραυματιών. «Εκτός όμως αυτού, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με μια αναποτελεσματική πολιτική, έχουμε να κάνουμε και με μια επικίνδυνη πολιτική. Θέλετε να διατηρήσετε μέσα στο νομοσχέδιο τη νομική αοριστία που θα σας επιτρέψει στη συνέχεια να αξιοποιήσετε το σύστημα με όποιον τρόπο θέλετε εσείς» είπε ακόμη, σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έθεσε υπόψη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να το μελετήσει ενδελεχώς.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλειος Κοτίδης, είπε ότι η ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε δρόμους με κακοτεχνίες, δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει στη μείωση των τροχαίων συμβάντων, ούτε μπορεί να βελτιώσει τους δείκτες ασφάλειας των δρόμων, αντιθέτως, το μόνο που μπορεί να πετύχει, είναι μια οργάνωση, μια ηλεκτρονική διαδικασία είσπραξης εσόδων από τροχαίες παραβάσεις, που θέτει ταυτόχρονα σε αμφιβολία την προστασία των προσωπικών δεδομένων των οδηγών. «Η δημιουργία ενός θεωρητικά σύγχρονου και αποτελεσματικού ηλεκτρονικού συστήματος, βάζει την τεχνητή νοημοσύνη να διορθώσει τις παθογένειες πολλών ετών, με κίνδυνο να μην είναι λειτουργικό στην καθημερινή πράξη. Μόνον αν υπήρχε η αληθινή θέληση για καινοτόμες αλλαγές από την πλευρά της κυβέρνησης, θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε για πραγματική ενίσχυση της οδικής ασφάλειας» τόνισε επίσης.

Ο ειδικός αγορητής της Νίκης, Γεώργιος Ρούντας, υποστήριξε ότι στην ουσία συζητάμε για την απαρχή του νέου ψηφιακού κράτους, το οποίο θα παρακολουθεί και θα ελέγχει και στην ουσία θα κατευθύνει απόλυτα τη συμπεριφορά των ανθρώπων στο δημόσιο χώρο. «Η χρήση των καμερών στους δρόμους και μάλιστα με την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να εξεταστεί με τις δυνατότητες κατάχρησης που υφίστανται, από την εκάστοτε εξουσία, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και δυστυχώς, η δική σας, με το σκάνδαλο Predator, με τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, εγείρει σοβαρά ζητήματα περί ορθής λειτουργίας του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του Τύπου και της εύρυθμης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος» ανέφερε.

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου, τόνισε ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν εξέτασε την τελική μορφή του νομοσχεδίου και «άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμφωνεί με αλλαγές που δεν έχει δει» και προσέθεσε ότι το νομοσχέδιο επιτρέπει αυτοματοποιημένη επεξεργασία χωρίς ανθρώπινη εποπτεία, υπάρχουν σοβαρές ασάφειες, δεν θεσπίζονται διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης – και η διαλειτουργικότητα με πολλαπλές βάσεις δεδομένων, δημιουργεί αυξημένους κινδύνους παράνομης επεξεργασίας, με αποτέλεσμα το σύστημα να μπορεί να μετατραπεί σε πλατφόρμα ευρείας παρακολούθησης. Κάτι τέτοιο εξυπηρετεί πάρα πολύ σε περιπτώσεις συναθροίσεων και συγκεντρώσεων που δεν σας αρέσουν».