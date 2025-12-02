«Μαφία της Κρήτης»: Ελεύθερος με όρους ο Επίσκοπος για την αγοραπωλησία 175 στρεμμάτων μοναστηριακής περιουσίας 

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής Χανίων, ο Επίσκοπος Δορυλαίου, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί στην σκανδαλώδη υπόθεση της παραχώρησης έκτασης-φιλέτο 175 στρεμμάτων στην θρυλική παραλία του Ζορμπά, η οποία ανήκε στην Μονή της Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων.

Μία έκταση που φέρεται να περιήλθε με αθέμιτο τρόπο στα χέρια των δύο προφυλακισμένων σήμερα για εγκληματική οργάνωση αδελφών που διατηρούν ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Σταυρού, όπως μεταδίδει το Cretalive.gr.

Στον Επίσκοπο, σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης κ. Διονύση Βέρρα (τον εκπροσωπεί με τον συνάδελφο του, Γιώργο Φραντζεσκάκη) επιβλήθηκε ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 150.000 ευρώ, αλλά και της εμφάνισης κάθε 1ο πενθήμερο του μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας του. Απέφυγε τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και επομένως μπορεί να ταξιδέψει και εκτός συνόρων.

Ήταν μία διαδικασία που έγινε με καθυστέρηση, καθώς είχε οριστεί ήδη από τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, διάφοροι λόγοι από μέρους του ίδιου του κατηγορουμένου, των συνηγόρων υπεράσπισης αλλά και της αρμόδιας ανακρίτριας, δεν επέτρεψαν να γίνει νωρίτερα η απολογία.

Όπως έχει γράψει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, στη δεύτερη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων-ουσιαστικά συνόδευσε την πρώτη ογκώδη δικογραφία για τη δράση της αποκαλούμενης «μαφίας των Χανίων»- γίνεται αναφορά σε «ένα στικάκι που άφησε κάποιος σε παγκάκι στο Νοσοκομείο Χανίων και το οποίο φέρεται να περιείχε ηχητικές συνομιλίες των δύο αδελφών με τον κληρικό.

«Εκεί είναι όλες οι βρωμιές των αδελφών» υποστηρίζεται ότι ανέφερε, κατά την ΕΛ.ΑΣ., ο ανώνυμος πληροφοριοδότης. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο κληρικός εκβιάστηκε ακόμα και με οπτικοακουστικό υλικό, με άκρως «ευαίσθητο» περιεχόμενο, η δημοσιοποίηση του οποίου θα ήταν «βόμβα» για τη δημόσια εικόνα του αρχιμανδρίτη, την ανέλιξη του στα ανώτερα εκκλησιαστικά αξιώματα και συνολικά θα επέφερε πλήγμα στην εικόνα της Εκκλησίας και δη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επιλογή του οποίου υπήρξε για τη θέση του Βοηθού Επισκόπου.

Ο κληρικός έχει παραδεχθεί δημόσια ότι τα δύο αδέλφια είχαν κάνει μαρτυρική τη ζωή του, έχει αρνηθεί όμως την παρουσία του σε οποιοδήποτε «ροζ» βίντεο και ισχυρίζεται ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική.