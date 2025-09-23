«Μαφία της Κρήτης»: Δεσμεύτηκε η περιουσία των προφυλακισμένων ξενοδόχων και του κατηγορούμενου επισκόπου 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαφία της Κρήτης

Στη δέσμευση της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων ξενοδόχων στην υπόθεση της αποκαλούμενης «μαφίας των Χανίων» αλλά και του κατηγορούμενου Επισκόπου, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή για όσα του αποδίδονται σε σχέση με την υπόθεση της έκτασης-φιλέτο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων, προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες.

Το Cretalive.gr, επικοινώνησε με τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορούμενου κληρικού, ο οποίος σχολίασε την απόφαση της Αρχής ως προς τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του εντολέα του. «Στο άκουσμα της απόφασης για την δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων εκδηλώθηκαν σκηνές αλλοφροσύνης και μεγάλου κλαυθμού για τη δέσμευση των 600 ευρώ που είχε στον τραπεζικό του λογαριασμό και ήταν το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο σε επίπεδο κινητής και ακίνητης περιουσίας» δήλωσε ο κ. Βέρρας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ένας άξιος ποιμένας πάμπτωχος, αλλά πλούσιος πνευματικά, δεν έχει ανάγκη τα υλικά αγαθά».

Ο αρχιμανδρίτης βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της κακουργηματικής απιστίας και αφορά την γνωστή ιστορία της ακίνητης περιουσίας στην περιοχή του Σταυρού, έκταση που εκχωρήθηκε στα δύο αδέρφια με έγγραφες βεβαιώσεις που φέρονται να απέσπασαν από τον κληρικό με αθέμιτους και «ανίερους» τρόπους.

Η απόφαση της Αρχής, όπως προαναφέρθηκε, αφορά και τα δύο προφυλακισμένα αδέλφια με το ξενοδοχείο στην περιοχή του Σταυρού και βάσει αυτής, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, διαρκούσης της δικαστικής έρευνας, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

ΟΟΣΑ: Οι νέες προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία

Κεραμέως: Ενισχυμένη η θέση των εργαζομένων στη σημερινή αγορά εργασίας – Τι είπε για το 13ωρο

Ειδικός στις σχέσεις αποκαλύπτει τους βασικούς λόγους που οι άνθρωποι απατούν – Τι πρέπει να προσέξετε στον σύντροφό σας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τίγρη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:21 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Πρόεδρος Αρείου Πάγου για Τέμπη: «Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» – Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής

Σαφές μήνυμα ότι η ανάκριση έχει ολοκληρωθεί και ότι δεν μπορεί να ανοίξει ξανά με νέα αιτήματ...
20:39 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βοιωτία: Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της – Σταματά να ασκεί τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη στα ΚΕΠ

Με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας, η 62χρονη, που ομολόγησε ότι έθαψε την μητέρα της για να παί...
20:14 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Τι έκανες στο παιδί;» – Ανατριχίλα από τις νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις αναφορικά με τις τελευταίες στιγμές του μικρού Παναγιωτάκη. Η Ειρή...
19:53 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο του 21χρονου φοιτητή – «Έψαχναν να τον βρουν και τελικά τον εντόπισαν νεκρό»

Στη θλίψη έχουν βυθιστεί συγγενείς και φίλοι του 21χρονου που έχασε την ζωή του στον Βόλο, ότα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος